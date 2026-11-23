Eventi Gela, un albero per la fibromialgia

Piantare un albero per far conoscere la fibromialgia. Sabato mattina, al giardino Iqbal Masih di Macchitella, si è svolta la giornata "Piantiamo la Salute!"

Gela - Sabato mattina, nel giardino Iqbal Masih di Macchitella, a Gela, è stato piantato un albero per sensibilizzare sulla fibromialgia. La giornata, "Piantiamo la Salute!", è stata promossa dall'avvocato Carolina Macrì, del Comitato Fibromialgici Uniti-Italia e dall’associazione, Verdi Ambiente e Società, con la collaborazione del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale. L’evento è stato possibile grazie anche alla disponibilità di Ghelas Multiservizi. Alla manifestazione erano presenti associati, cittadini e rappresentanti dell’amministrazione comunale.

All'evento erano presenti rappresentanti dell'amministrazione comunale. Nel corso dell'incontro il direttore della Terapia del Dolore dell'ospedale, Giovanni Paolo Alario, ha ricordato che a Gela esiste un reparto attrezzato con due posti letto per diagnosticare e curare la malattia, con pazienti che arrivano anche dall'estero.