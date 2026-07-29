Gela, tutto fatto per il rientro in patria di Nardo: dialogo aperto con Maltese

I tifosi chiedono a gran voce la riconferma di Maltese e il club di Melfa ci starebbe provando concretamente.

Gela. Tutto fatto per l’approdo in biancazzurro di Alessandro Nardo. Laterale classe 2007, è reduce da due stagioni in D con l’Acireale. Nato e cresciuto a Gela, predilige la fascia destra offrendo dinamismo e velocità. Oltre a lui, verranno annunciati nelle prossime ore anche diversi giovani che andranno a comporre il pacchetto under biancazzurro nelle mani di Fabio Comandatore.

Dialogo aperto, invece, con Dario Maltese: il Gela sta cercando di trattenere il fantasista, che starebbe riflettendo se prolungare o meno la propria avventura in biancazzurro. I tifosi chiedono a gran voce la sua riconferma e il club di Melfa ci starebbe provando concretamente.