Gela - Previsioni meteo per il 30 novembre 2026: sole intermittente e temperature miti

Gela, 30 novembre 2026: giornata generalmente asciutta con alternanza di sole e nubi e brezze leggere. Dettaglio orario e consigli utili.

A cura di Meteorologo 29 novembre 2026 15:00

Condividi