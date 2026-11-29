Gela - Previsioni meteo per il 30 novembre 2026: sole intermittente e temperature miti
Gela, 30 novembre 2026: giornata generalmente asciutta con alternanza di sole e nubi e brezze leggere. Dettaglio orario e consigli utili.
Domani a Gela (30 novembre 2026) si profila una giornata prevalentemente asciutta, con temperature che salgono dalla notte al mezzogiorno e un'alternanza tra cielo sereno e nubi. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): cielo sereno. Temperatura 9,7 °C (percepita 8,7 °C), umidità 84%, pressione 1021 hPa. Vento debole da nord a ~2,2 m/s con raffiche fino a 4,1 m/s. Visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0% (accumulo atteso 0 mm).
Prima mattina (03:00): nubi sparse. Temperatura 10,4 °C (percepita 9,9 °C), umidità alta al 92%, pressione 1021 hPa. Vento molto debole da nord (360°) a 1,9 m/s con raffiche fino a 3,7 m/s. Cieli parzialmente velati, nessuna pioggia prevista (0%).
Mattina (06:00): poche nuvole. Temperatura 9,8 °C (percepita 8,6 °C), umidità 89%, pressione 1022 hPa. Vento da nord a 2,6 m/s, raffiche fino a 4,7 m/s. Condizioni stabili e asciutte, visibilità buona (10 km).
Mezza mattinata (09:00): cielo sereno con temperature in aumento. Massima mattutina intorno a 15,5 °C (percepita 14,7 °C), umidità 60%, pressione 1023 hPa. Vento debole da nord a 2,5 m/s con raffiche fino a 5,6 m/s. Zero precipitazioni previste.
Mezzogiorno (12:00): cielo coperto al picco termico della giornata. Temperatura massima prevista 18,7 °C (percepita 18,2 °C), umidità 58%, pressione 1022 hPa. Vento molto debole da S-SO (209°) a 1,1 m/s, con raffiche fino a 4,3 m/s. Non sono attese piogge (0%).
Primo pomeriggio (15:00): nubi sparse. Temperatura 16,9 °C (percepita 16,5 °C), umidità 68%, pressione 1022 hPa. Vento da S-SO a 2,2 m/s, raffiche intorno a 4,3 m/s. Condizioni asciutte, cielo variabile.
Tardo pomeriggio (18:00): nubi sparse al calar del sole. Temperatura 14,3 °C (percepita 13,9 °C), umidità 79%, pressione 1023 hPa. Vento debole da est-nord-est (70°) a ~1,0 m/s con lievi raffiche. Nessuna precipitazione prevista.
Sera (21:00): nubi sparse e clima mite per la serata. Temperatura 12,6 °C (percepita 12,1 °C), umidità 86%, pressione 1024 hPa. Vento debole da N-NNE (30°) a 1,7 m/s, raffiche fino a 3,0 m/s. Cieli parzialmente nuvolosi, precipitazioni assenti.
Riepilogo del giorno
Giornata a Gela caratterizzata da assenza di pioggia e da un'alternanza tra cielo sereno e fasi con nubi sparse, con temperature in aumento fino a circa 18,7 °C a mezzogiorno. Venti generalmente deboli (sottolineare brezze leggere) e pressione stabile intorno a 1021–1024 hPa. Condizioni favorevoli per attività all'aperto; portare un leggero strato per la notte e le ore più fresche.