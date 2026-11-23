Gela, previsioni meteo per il 24 novembre 2026: giornata stabile con cielo in prevalenza sereno

A Gela il 24 novembre 2026 si prospetta una giornata stabile e asciutta, con massime intorno a 21°C e vento debole. Dettagli per le fasce orarie.

L'autunno rinnova la sua calma a Gela: aria stabile, pochissime nubi e tempo asciutto accompagneranno la giornata del 24 novembre 2026. Scorrendo le fasce orarie troverete temperatura, vento e consigli utili per organizzare attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

A mezzanotte si prevede cielo sereno con temperatura intorno a 16,3 °C. Umidità relativamente elevata (81%) e pressione stabile attorno a 1023 hPa. Vento debole da nord-nordovest a circa 1,8 m/s con raffiche fino a 3,4 m/s. Visibilità buona, circa 10 000 m; precipitazioni praticamente assenti (probabilità 0%, accumulo atteso 0 mm).

Prima mattina (03:00)

Ancora cielo sereno nelle ore precedenti l'alba, temperatura in calo a circa 14,2 °C e umidità che cresce fino al 90%. Pressione intorno a 1023 hPa. Vento molto leggero da nord, 1,5 m/s con piccole raffiche. Condizioni asciutte e visibilità ottima.

Mattina (06:00)

All'alba il termometro si porta sui 12,4 °C; l'aria è umida (umidità 91%) e compaiono poche nubi (copertura nuvolosa 24%). Pressione in lieve aumento a 1024 hPa. Vento quasi calmo da nord a circa 1,3 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Mezza mattinata (09:00)

Per la tarda mattinata tornano cieli sereni e un deciso aumento della temperatura fino a circa 19,3 °C. Umidità scende al 63% e la pressione sale a 1026 hPa. Vento debole da ovest-nordovest intorno a 1,5 m/s, raffiche fino a 4,1 m/s. Ottime condizioni per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00)

Punta massima della giornata con circa 21,1 °C e poche nubi (copertura 17%). Umidità bassa (54%) e pressione ancora stabile sui 1025 hPa. Vento da sud-ovest in rinforzo moderato intorno a 3,2 m/s con raffiche fino a 6,8 m/s. Ancora tempo asciutto, visibilità 10 km.

Primo pomeriggio (15:00)

Nel primo pomeriggio si mantiene il bel tempo con cielo sereno e temperatura sui 19,8 °C. Umidità intorno al 59% e pressione 1024 hPa. Vento da sud-ovest intorno a 2,4 m/s, raffiche contenute. Nessuna precipitazione attesa.

Tardo pomeriggio (18:00)

Con il calare del sole la temperatura scende a circa 14,8 °C; cielo terso (sereno) e umidità in aumento al 74%. Pressione stabile a 1025 hPa. Vento molto debole, circa 0,4 m/s, con lievi raffiche. Condizioni asciutte e tranquille per la serata iniziale.

Sera (21:00)

La serata si presenta con cielo sereno e temperatura intorno a 12,4 °C; umidità attorno all'83% e pressione stabile (1025 hPa). Vento leggero da nord-est intorno a 1,7 m/s con raffiche fino a 2,8 m/s. Nessuna precipitazione prevista e visibilità discreta.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 24 novembre 2026 una giornata complessivamente stabile e asciutta, con cielo in prevalenza sereno o al più con poche nubi. Massima attesa intorno a 21 °C, venti deboli in genere sotto i 4 m/s, pressione atmosferica su valori medio-alti (1023-1026 hPa) e probabilità di pioggia prossima allo zero. Condizioni ideali per attività all'aperto, tenendo conto del calo termico serale.