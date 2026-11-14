Gela - Previsioni meteo per il 15 novembre 2026: giornata mite e stabile

Meteo Gela, 15 novembre 2026: una giornata prevalentemente soleggiata e mite con venti deboli e precipitazioni praticamente assenti. Dettagli orari.

L'anticipo sul meteo di domani a Gela suggerisce una giornata tranquilla e relativamente mite per metà novembre. Non aspettate grosse sorprese: cielo generalmente sereno o con poche nubi e precipitazioni praticamente assenti, ma nei paragrafi successivi troverete il dettaglio orario per organizzarvi al meglio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte inizierà con temperature intorno a 17,5 °C, umidità alta (94%) e pressione stabile sui 1023 hPa. Il cielo presenterà poche nuvole (copertura ~19%). Vento debole da nord-est intorno a 0,9 m/s con raffiche fino a 1,9 m/s. Visibilità buona (10 km). Precipitazioni previste: 0 mm (0%).

Prima mattina (03:00) Temperature in lieve calo a 16,7 °C, umidità al 92% e pressione 1022 hPa. Cielo ancora con poche nuvole (17%). Vento debole da nord a 1,6 m/s con raffiche fino a 3,0 m/s. Condizioni asciutte; precipitazioni assenti (0 mm, 0%).

Mattina (06:00) Al mattino presto si prevedono nubi sparse (copertura ~60%) e temperature attorno a 17,1 °C. Umidità alta (91%) e pressione 1023 hPa. Vento generalmente debole a 1,5 m/s con raffiche fino a 2,8 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Mezza mattinata (09:00) Situazione che migliora: cielo sereno e temperature in salita fino a 22,6 °C. Umidità scende al 65% e pressione leggermente più alta (1024 hPa). Vento molto debole, sotto 0,5 m/s, con lievi raffiche. Visibilità piena (10 km). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mezzogiorno (12:00) Pausa climatica piacevole con sole e poche nubi, massimo termico attorno a 24,2 °C. Umidità intorno al 64% e pressione 1023 hPa. Vento debole-moderato da sud-ovest a 2,4 m/s con raffiche fino a 5,6 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00) Nel primo pomeriggio ancora cielo sereno e temperatura che si mantiene su 22,5 °C. L'umidità risale al 81%; pressione 1022 hPa. Vento debole da sud-ovest a 2,3 m/s con raffiche intorno a 4,3 m/s. Segnalata una riduzione della visibilità (circa 3,480 m), probabilmente per foschia o polveri locali; comunque nessuna pioggia prevista.

Tardo pomeriggio (18:00) Verso sera temperature in discesa a 19,6 °C, umidità molto alta al 95% e pressione 1023 hPa. Si avranno nubi sparse (copertura ~48%) e vento praticamente calmo (0,0–0,1 m/s) con deboli raffiche. Visibilità moderata (7,2 km). Precipitazioni: 0 mm (0%).

Sera (21:00) La serata sarà fresca e umida con poche nuvole, temperatura intorno a 18,3 °C e umidità al 97%. Pressione stabile a 1023 hPa. Vento debole da nord-est a 1,2 m/s con raffiche fino a 2,4 m/s. Tempo asciutto, visibilità buona.

Riepilogo del giorno

In sintesi, il 15 novembre 2026 a Gela si prospetta una giornata prevalentemente stabile e mite, con ampie schiarite e solo nubi passeggere nelle ore centrali e serali. Le precipitazioni sono praticamente assenti (0%), i venti saranno deboli e le temperature varieranno tra circa 16,7 °C nelle ore più fresche e 24,2 °C al picco diurno. Condizioni buone per attività all'aperto, prestare attenzione solo alla visibilità ridotta nel primo pomeriggio.