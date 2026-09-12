Gela - Previsioni meteo per il 13 settembre 2026: giornata calda e prevalentemente coperta

Gela, 13 settembre 2026: giornata in gran parte nuvolosa, temperature intorno ai 25-29°C e possibile pioggia leggera in serata. Dettagli per fascia oraria.

Domani a Gela il cielo non offrirà grandi aperture: una copertura nuvolosa persistente manterrà l'atmosfera tiepida e umida per tutta la giornata, con un lieve rischio di pioggia solo nelle ore serali. Leggi il dettaglio orario per organizzare fuori casa e gli spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) - Temperature intorno a 26,2°C, umidità 64% e pressione 1018 hPa. Il cielo sarà coperto (100%), vento da SO a ~228° a circa 4,0 m/s con raffiche fino a 4,2 m/s. Visibilità buona (10 km). Sensazione termica simile alla temperatura reale (feels like 26,2°C).

Prima mattina (03:00) - Ancora cielo coperto (95%), temperatura intorno a 25,9°C, umidità 60% e pressione 1017 hPa. Vento debole-moderato da nord (359°) a 4,2 m/s con raffiche fino a 6,6 m/s. Nessuna precipitazione prevista (probabilità di pioggia praticamente nulla).

Mattina (06:00) - Condizioni diurne in avvio con cielo molto nuvoloso (98%), temperatura su 25,1°C, umidità 52% e pressione 1018 hPa. Vento molto debole da NE a 1,3 m/s (raffiche fino a 2,6 m/s). Atmosfera leggermente più fresca rispetto alle ore notturne, punto di rugiada 16,4°C.

Mezza mattinata (09:00) - Situazione di cielo coperto (100%) e temperature in salita attorno a 27,7°C, umidità 55% e pressione 1019 hPa. Vento debole da S-SO (~202°) a 1,2 m/s. Sensazione di calore moderata (feels like 28,6°C) per il mix di temperatura e umidità.

Mezzogiorno (12:00) - Massima giornata prevista: 29,1°C, umidità 61% e pressione 1020 hPa. Il cielo resta coperto (100%) e il vento soffia da S-SO (~197°) a 4,4 m/s (raffiche 4,4 m/s). Sensazione di caldo accentuata (feels like 31,3°C), prestare attenzione durante attività all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00) - Ancora cielo coperto (100%), temperatura intorno a 28,7°C, umidità in ripresa al 64% e pressione 1019 hPa. Vento da S-SO a 4,9 m/s con raffiche fino a 4,8 m/s. Probabilità di pioggia bassa (~5%), precipitazioni non attese.

Tardo pomeriggio (18:00) - Temporanea attenuazione del caldo con cielo coperto (100%) e temperatura su 26,4°C, umidità 63% e pressione 1018 hPa. Vento ruota verso NW (~310°) a 2,5 m/s (raffiche 2,7 m/s). Condizioni stabili, senza precipitazioni segnalate.

Sera (21:00) - Possibile episodio di pioggia leggera: temperatura 25,0°C, umidità 63% e pressione 1019 hPa. Probabilità di pioggia circa 22% con accumulo stimato di 0,1 mm nelle tre ore; cielo coperto (100%). Vento debole da Ovest (~264°) a 1,7 m/s. Sensazione termica intorno a 25,2°C.

Riepilogo del giorno

Giornata del 13 settembre 2026 a Gela caratterizzata da cielo prevalentemente coperto e temperature comprese tra circa 25,0°C e 29,1°C. Venti deboli-moderati, in prevalenza da direzione meridionale durante il giorno con rotazione verso nord-ovest in serata. Solo un lieve episodio di pioggia leggera atteso la sera con accumulo trascurabile (0,1 mm). Condizioni complessivamente stabili ma umide; utile tenere un impermeabile leggero per la sera.