A Gela 4 stanze su 7 del reparto oncologia del Vittorio Emanuele sono inutilizzabili, due per provvedimento del NAS. La denuncia del senatore Lorefice.

Gela - Oltre alla mobilitazione per la carenza di medici, il Vittorio Emanuele presenta gravi problemi strutturali. Delle sette stanze del reparto di oncologia, quattro non sono utilizzabili, due delle quali per provvedimento del NAS.

I pazienti affrontano gravi disagi durante la chemioterapia. Sull'argomento interviene con forza il senatore M5S Pietro Lorefice.

"All'interno delle stanze in cui si effettua la chemioterapia le condizioni erano già di per sé precarie: le pareti risultavano invase dalla muffa. È una situazione insostenibile. La responsabilità è anche del direttore generale dell'ASP, Ficarra."gel