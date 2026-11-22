Gela-Nuova Igea Virtus 0-1, Longo la sblocca subito
Al Presti biancazzurri contro il tabu' Igea Virtus
Biancazzurri senza Maltese, Igea senza Faccetti e Cicirello.
La cronaca
Primo tempo
6' Igea pericolosa con Harper, Canino respinge con i pugni.
8' GOL IGEA. Longo porta in avanti l'Igea con svarione di Giuliano.
22' occasione Gela, salvataggio sulla linea.
23' ammonito Verducci.
27' Giuliano provvidenziale dopo palla persa da Canino.
33' ammoniti Camilleri e Aiello.
35' ammonito Di Stefano. Arbitro assoluto protagonista, fischia continuamente.
47' finisce il primo tempo, partita nervosa e spezzettata per colpa di un arbitro che fischia sempre.
formazioni
Gela: Canino, Scuderi, A. Ferrigno, Provenzano, Giuliano, Camilleri, Argentati, A. Nardo, Flores Heatley, Di Stefano, Tuccio All. Romano.
Nuova Igea Virtus: Martinez, Verducci, Aiello, Martinoli, Lia, Bezzon, Vacca, Sangiorgi, Longo, Harper, Tumminelli. all. : Modica.
Reti: 8' Longo.
Arbitro: Copelli di Mantova
Note: Ammoniti Verducci, Aiello, Camilleri, Di Stefano.
Diretta LiveUltimo aggiornamento —
0 aggiornamenti · iniziata il 22 novembre · la pagina si aggiorna tra 60 s
Nessun aggiornamento pubblicato finora.