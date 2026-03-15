Gela-Milazzo 0-0, la diretta della partita
La diretta testuale di Gela-Milazzo, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie D.
Gela. Dopo aver osservato il turno di riposo, il Gela torna in campo per affrontare il Milazzo. Misiti schiera il solito 4-2-3-1 seppur con qualche interprete diverso.
Le formazioni ufficiali
Gela: Colace, Giuliano, Tuccio, Bollino, Aperi, Flores Heatley, Giacomarro, Teijo, Berto, Petta, Camolese. A disposizione: Florulli, La Rosa, Maltese, Baldeh, Sinatra, Cangemi, Eguaseki, Siino, De Caro. Allenatore: Giuseppe Misiti.
Milazzo: Mileto, Franchina, Currò, Galesio, La Spada, Corso, Pipitone, Dama, Moschella, Sardo, Chiappetta. A disposizione: Mileto, Silvestri, Salvo, Greco, Morabito, Vaiana, Giubrone, Curiale, Giunta. Allenatore: Gaetano Catalano.
La cronaca
21’ - Rasoiata di Berto dalla lunga distanza. La sfera termina a lato per questione di centimetri dopo una deviazione.
4’ - Primo squillo della gara a tinte biancazzurre. Tuccio cerca l’angolino da fuori area ma Mileto si supera.