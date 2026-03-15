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Gela-Milazzo 0-0, la diretta della partita

La diretta testuale di Gela-Milazzo, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie D.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
15 marzo 2026 16:06
Gela-Milazzo 0-0, la diretta della partita - Foto di Davide Gerbino
Foto di Davide Gerbino
Gela
Sport
Calcio
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Gela. Dopo aver osservato il turno di riposo, il Gela torna in campo per affrontare il Milazzo. Misiti schiera il solito 4-2-3-1 seppur con qualche interprete diverso.

Le formazioni ufficiali

Gela: Colace, Giuliano, Tuccio, Bollino, Aperi, Flores Heatley, Giacomarro, Teijo, Berto, Petta, Camolese. A disposizione: Florulli, La Rosa, Maltese, Baldeh, Sinatra, Cangemi, Eguaseki, Siino, De Caro. Allenatore: Giuseppe Misiti.

Milazzo: Mileto, Franchina, Currò, Galesio, La Spada, Corso, Pipitone, Dama, Moschella, Sardo, Chiappetta. A disposizione: Mileto, Silvestri, Salvo, Greco, Morabito, Vaiana, Giubrone, Curiale, Giunta. Allenatore: Gaetano Catalano.

La cronaca

21’ - Rasoiata di Berto dalla lunga distanza. La sfera termina a lato per questione di centimetri dopo una deviazione.

4’ - Primo squillo della gara a tinte biancazzurre. Tuccio cerca l’angolino da fuori area ma Mileto si supera.

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