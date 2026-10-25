Quotidiano di Gela
DIRETTA TESTUALE

Gela-Licata, la diretta della partita

La diretta testuale di Gela-Licata, al via alle 15 allo stadio “Vincenzo Presti”.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
25 ottobre 2026 14:30
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Gela-Licata, la diretta della partita - Foto: Gela Calcio
Foto: Gela Calcio
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Gela. Al via alle 15 il derby tra Gela e Licata. Si tratta del secondo incrocio stagionale per le due squadre, che si sono già affrontate in Coppa Italia al Dino Liotta. Ad aggiudicarsi la sfida, ai calci di rigore, fu la formazione gialloblù.

Il tabellino

Gela: in attesa.

Licata: in attesa.

Arbitro: Budriesi di Bologna.

La cronaca

In attesa del fischio d’inizio.

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