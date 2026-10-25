DIRETTA TESTUALE
Gela-Licata, la diretta della partita
La diretta testuale di Gela-Licata, al via alle 15 allo stadio “Vincenzo Presti”.
A cura di Giovanni Indovina
25 ottobre 2026 14:30
Gela. Al via alle 15 il derby tra Gela e Licata. Si tratta del secondo incrocio stagionale per le due squadre, che si sono già affrontate in Coppa Italia al Dino Liotta. Ad aggiudicarsi la sfida, ai calci di rigore, fu la formazione gialloblù.
Il tabellino
Gela: in attesa.
Licata: in attesa.
Arbitro: Budriesi di Bologna.
La cronaca
In attesa del fischio d’inizio.