Gela guarda a Malta, avviata collaborazione con il Comune di Kirkop

L’iniziativa è stata promossa dal consigliere comunale Armando Irti, che ha lavorato al progetto con l’obiettivo di creare un collegamento stabile tra le due realtà

Gela. Gela e la città maltese di Kirkop guardano al futuro attraverso un nuovo percorso di collaborazione destinato a rafforzare i rapporti tra la Sicilia e Malta. L’incontro svoltosi ieri rappresenta un importante passo nel percorso di avvicinamento tra Gela e il Comune maltese di Kirkop, con l’obiettivo di costruire un rapporto capace di andare oltre gli aspetti istituzionali e coinvolgere concretamente le due comunità. L’iniziativa è stata promossa dal consigliere comunale Armando Irti, che ha lavorato al progetto con l’obiettivo di creare un collegamento stabile tra le due realtà. Un ruolo importante nel percorso è stato svolto anche da Giovanni Mugnieco, che grazie alla propria presenza e alla rete di rapporti sviluppata a Malta ha contribuito alla creazione dei contatti e al dialogo con la realtà maltese, collaborando con Irti alla concretizzazione dell’iniziativa. L’obiettivo è trasformare il rapporto tra Gela e Kirkop in un progetto duraturo, attraverso iniziative capaci di coinvolgere cittadini, associazioni, giovani e realtà dei rispettivi territori. Tra i primi ambiti individuati figura la cultura, con particolare attenzione alla musica e alla possibilità di favorire scambi tra le bande musicali siciliane e maltesi, anche attraverso la loro partecipazione alle manifestazioni organizzate nei rispettivi territori. Altro settore strategico sarà quello dello sport, a partire dal calcio. L’intenzione è creare occasioni di incontro e collaborazione tra società sportive siciliane e maltesi, dedicando particolare attenzione ai giovani e alle opportunità di confronto, socializzazione e crescita. Il progetto guarda inoltre alla promozione del turismo, delle tradizioni e delle identità locali, con l’obiettivo di far conoscere reciprocamente i due territori e creare nuove occasioni di collaborazione. "Un gemellaggio non deve essere soltanto una firma o una fotografia – sottolinea il consigliere comunale Irti – ma deve diventare un rapporto vivo, fatto di persone, incontri e progetti condivisi. Sicilia e Malta hanno legami profondi e possiamo trasformare questa vicinanza in opportunità concrete, soprattutto per le nuove generazioni". Particolare apprezzamento è stato espresso per l’accoglienza, la disponibilità e l’entusiasmo dimostrati dall’amministrazione e dalla comunità di Kirkop, che hanno manifestato interesse verso la costruzione di un rapporto stabile con Gela. L’incontro rappresenta quindi l’inizio di un percorso più ampio. L’ambizione è quella di costruire, attraverso Gela e Kirkop, un vero ponte tra Sicilia e Malta, fondato sulla cultura, sulla musica, sullo sport, sulle tradizioni, sull’amicizia e soprattutto sul coinvolgimento delle nuove generazioni. Un progetto che parte dalle istituzioni, ma che punta a diventare un rapporto concreto tra le due comunità.