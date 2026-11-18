Minori Gela, riflettori sul disagio giovanile

Un confronto su dispersione scolastica, disagio familiare e devianza minorile, con i dati di una ricerca condotta su 121 giovani.

Gela - Non soltanto abbandono scolastico, ma un insieme di fragilità che coinvolge il contesto familiare, le difficoltà educative e le condizioni socioeconomiche. È il quadro che emerge dallo studio presentato nel corso dell'incontro, dal titolo Dis-perdersi per strada.

La ricerca, firmata dalle docenti Maria Pellerone e Sandra Miccichè dell'Università Kore di Enna, con il contributo di Maria Concetta Bellia, che ha seguito il lavoro, ha preso in esame 121 adolescenti e giovani adulti, tra i 15 e i 24 anni, residenti nel territorio di Gela.

I numeri evidenziano una situazione di particolare fragilità: il 74,3 per cento dei partecipanti dichiara difficoltà nel proprio percorso scolastico, mentre il 47,1 per cento ha ripetuto uno o più anni. Il 43 per cento ha ricevuto almeno una segnalazione ai servizi sociali per reati contro il patrimonio.

Dall'analisi emerge una correlazione tra insuccesso scolastico, condizioni economiche familiari svantaggiate e comportamenti devianti. Un fenomeno che, secondo il procuratore Salvatore Vella, richiede attenzione e una riflessione collettiva, perché il disagio giovanile coinvolge anche le famiglie e non può essere affrontato soltanto quando si manifesta attraverso un reato.

Un'occasione di confronto che chiama in causa anche le istituzioni locali. L'assessorato ai Servizi sociali punta a creare nuove opportunità per i ragazzi più fragili, attraverso progetti capaci di offrire occasioni di crescita e partecipazione.

La sfida è costruire una rete di prevenzione che coinvolga scuola, famiglia, servizi sociali e istituzioni. Perché contrastare la dispersione scolastica significa anche intervenire sulle condizioni che possono favorire l'esclusione sociale e la devianza giovanile.