SERIE B INTERREGIONALE Verso Sora-Gela Basket, Tartamella: "Godiamoci il viaggio senza pensare al finale"

Provenzani e compagni viaggiano in direzione Sora per ritrovare il successo fuori casa dopo l'inatteso ko di Piedimonte Matese.

Gela. Il Gela Basket giunge alle porte di Roma per la trasferta più lunga del suo campionato: il prossimo avversario dei biancazzurri è il Sora, undicesimo in classifica a pari merito con Marigliano e Matese. Provenzani e compagni viaggiano in direzione PalaPolsinelli per ritrovare il successo fuori casa dopo l'inatteso ko di Piedimonte Matese.

"Lo spirito è quello che c'è dal primo giorno, siamo un gruppo di ragazzi pronti a combattere l'uno per l'altro per difendere i nostri colori. Il Sora è una squadra insidiosa, conosco personalmente qualche giocatore e ci toccherà prestare grande attenzione - dichiara ai microfoni del club il centro biancazzurro Lorenzo Tartamella -. Dove può arrivare questo Gela Basket? Dobbiamo ragionare giorno dopo giorno godendoci il viaggio senza pensare al finale, penso che sia il modo migliore di vivere la stagione. Visto il calibro del campionato penso che i playoff siano un obiettivo più che raggiungibile".