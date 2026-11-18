Salute Gela, piantiamo un albero per sensibilizzare sulla fibromialgia

Sabato 21 novembre, alle 10.30, al giardino Iqbal Masih di Macchitella si pianta l’“albero della vita” per sensibilizzare sulla fibromialgia.

Gela - Una giornata per far conoscere la fibromialgia e dare voce a chi ne soffre: sabato 21 novembre, alle 10.30, il giardino Iqbal Masih di viale Enrico Mattei, a Macchitella, ospiterà “Piantiamo la Salute!”, con la messa a dimora dell’“albero della vita”.

La fibromialgia è una malattia reumatica caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico diffuso, stanchezza intensa e sonno non ristoratore. Spesso definita “invisibile”, viene diagnosticata solo sulla base dei sintomi, senza esami strumentali.

L’iniziativa è promossa da CFU-Italia (Comitato Fibromialgici Uniti) e da Vas (Verdi Ambiente e Società). Collaborano il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, con il patrocinio dei Comuni italiani. Il gesto simbolico richiama la frase di Lucy Larcom: “Chi pianta un albero pianta una speranza”.

Alla giornata sono invitati rappresentanti dell’amministrazione comunale e del Consiglio comunale di Gela, oltre a rappresentanti del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale. Per CFU-Italia sarà presente Carolina Macrì, referente della sezione di Caltanissetta.