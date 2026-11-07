SERIE D Gela a caccia di conferme: al "Presti" arriva la sorpresa Avola

Filtrano buone notizie per Pippo Romano, che ritrova Vasilis Vogiatzis: con ogni probabilità, sarà lo stesso centrocampista greco a prendere il posto di Winston Ceesay, che dovrà scontare un turno di squalifica.

Gela. Nuovo derby siciliano per il Gela, protagonista domani al "Vincenzo Presti" contro l'Avola, rivelazione del girone I e quarto in classifica. Entrambe le squadre sono reduci da un incoraggiante successo, i biancazzurri contro il Modica e i rossoblù a discapito dei rivali siracusani.

Filtrano buone notizie per Pippo Romano, che ritrova Vasilis Vogiatzis: con ogni probabilità, sarà lo stesso centrocampista greco a prendere il posto di Winston Ceesay, che dovrà scontare un turno di squalifica, così come Vincenzo Tuccio sostituirà nuovamente Dario Maltese. Per il resto, la formazione dovrebbe essere uguale a quella schierata domenica scorsa al "Pietro Scollo". Non è ancora al 100% Sebastiano Aperi: da stabilire se l'attaccante ex Enna sarà convocato in vista della sfida contro l'Avola o se assisterà alla sfida dalla tribuna.

Calcio d'inizio fissato per le 17 di domani: la sfida tra Gela e Avola sarà il posticipo dell'undicesima giornata del girone I di Serie D. A dirigere la sfida sarà Riccardo Teodoli della sezione di Aprilia.