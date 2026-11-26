Gela, 27 novembre 2026: giornata prevalentemente nuvolosa e temperature miti, previsioni ora per ora

Previsioni per Gela — 27 novembre 2026: cielo generalmente coperto, temperature tra ~14°C e 20°C, bassa probabilità di pioggia con lieve rischio serale.

L'atmosfera su Gela per il 27 novembre 2026 si presenta compatta: nuvole persistenti accompagneranno gran parte della giornata, con temperature miti per il periodo e vento debole da nord-nordovest. Le note di incertezza restano contenute, ma come sempre le condizioni locali (coste, valle, aree urbane) possono far variare intensità delle precipitazioni e percezione termica.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizioni: nubi sparse con tendenza a cielo coperto.

nubi sparse con tendenza a cielo coperto. Temperatura: 14.7 °C (feels like 14.6 °C).

14.7 °C (feels like 14.6 °C). Umidità / Pressione: 92% / 1015 hPa.

92% / 1015 hPa. Vento: debole da nord a ~1.5 m/s, raffiche fino a 2.7 m/s.

debole da nord a ~1.5 m/s, raffiche fino a 2.7 m/s. Pioggia: probabilità molto bassa (≈3%), nessuna precipitazione significativa prevista (0 mm segnalati dal modello).

Prima mattina (03:00)

Condizioni: cielo tendenzialmente coperto.

cielo tendenzialmente coperto. Temperatura: 14.0 °C (feels like 13.7 °C).

14.0 °C (feels like 13.7 °C). Umidità / Pressione: 89% / 1014 hPa.

89% / 1014 hPa. Vento: leggero da nord a ~1.5 m/s, raffiche attorno a 2.7 m/s.

leggero da nord a ~1.5 m/s, raffiche attorno a 2.7 m/s. Pioggia: probabilità bassa (≈5%), precipitazioni non attese.

Mattina (06:00)

Condizioni: cielo coperto, visibilità buona (~10 km).

cielo coperto, visibilità buona (~10 km). Temperatura: 15.0 °C (feels like 14.6 °C).

15.0 °C (feels like 14.6 °C). Umidità / Pressione: 76% / 1014 hPa.

76% / 1014 hPa. Vento: debole da nord, circa 3.2 m/s con raffiche fino a 5.6 m/s.

debole da nord, circa 3.2 m/s con raffiche fino a 5.6 m/s. Pioggia: probabilità trascurabile (0%), giornata asciutta al risveglio.

Mezza mattinata (09:00)

Condizioni: cielo coperto ma clima più mite.

cielo coperto ma clima più mite. Temperatura: picco mattutino intorno a 19.8 °C.

picco mattutino intorno a 19.8 °C. Umidità / Pressione: 61% / 1014 hPa.

61% / 1014 hPa. Vento: molto debole da nord, ~2.0 m/s, raffiche fino a 4.5 m/s.

molto debole da nord, ~2.0 m/s, raffiche fino a 4.5 m/s. Pioggia: assente (0%), tempo stabile nonostante la nuvolosità.

Mezzogiorno (12:00)

Condizioni: cielo coperto con alternanza di strati nuvolosi densi.

con alternanza di strati nuvolosi densi. Temperatura: 19.3 °C (massima diurna prossima ai 19–20 °C).

19.3 °C (massima diurna prossima ai 19–20 °C). Umidità / Pressione: 50% / 1013 hPa.

50% / 1013 hPa. Vento: tendenza a ruotare da nord-ovest, 3.4 m/s, raffiche fino a 6.6 m/s (puntuali).

tendenza a ruotare da nord-ovest, 3.4 m/s, raffiche fino a 6.6 m/s (puntuali). Pioggia: probabilità molto bassa (0%), poca possibilità di fenomeni.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizioni: cielo ancora coperto , sensazione mite ma in lieve calo termico.

cielo ancora , sensazione mite ma in lieve calo termico. Temperatura: 17.5 °C (feels like 16.9 °C).

17.5 °C (feels like 16.9 °C). Umidità / Pressione: 58% / 1013 hPa.

58% / 1013 hPa. Vento: debole da nord-ovest, ~2.9 m/s con raffiche intorno a 5.2 m/s.

debole da nord-ovest, ~2.9 m/s con raffiche intorno a 5.2 m/s. Pioggia: nulla di significativo previsto (0%).

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizioni: cielo molto nuvoloso; possibile aumento della nuvolosità bassa.

cielo molto nuvoloso; possibile aumento della nuvolosità bassa. Temperatura: 15.1 °C (feels like 14.4 °C).

15.1 °C (feels like 14.4 °C). Umidità / Pressione: 68% / 1014 hPa.

68% / 1014 hPa. Vento: debole da nord, ~3.0 m/s, raffiche fino a 5.2 m/s.

debole da nord, ~3.0 m/s, raffiche fino a 5.2 m/s. Pioggia: probabilità moderata (≈21%): non si escludono piovaschi isolati e molto deboli (eventuali accumuli verosimilmente <1 mm localmente).

Sera (21:00)

Condizioni: cielo coperto, temperature in diminuzione.

cielo coperto, temperature in diminuzione. Temperatura: 13.7 °C (feels like 13.0 °C).

13.7 °C (feels like 13.0 °C). Umidità / Pressione: 74% / 1013 hPa.

74% / 1013 hPa. Vento: debole da nord, 2.7 m/s con raffiche fino a 4.7 m/s.

debole da nord, 2.7 m/s con raffiche fino a 4.7 m/s. Pioggia: bassa probabilità (0% segnalato); serata prevalentemente asciutta.

Riepilogo del giorno

Per Gela il 27 novembre 2026 la giornata sarà prevalentemente nuvolosa/coperta, con temperature miti per la stagione: minime intorno a 13.5–15 °C e massime prossime a 19–20 °C. Il vento resterà generalmente debole da nord-nordovest (1–3.5 m/s) con raffiche locali fino a ~6.6 m/s. La probabilità di precipitazioni è generalmente bassa; un lieve rischio di piovaschi isolati è previsto nel tardo pomeriggio/sera, con accumuli attesi molto contenuti. Pressione stabile attorno a 1013–1015 hPa. Come sempre, i modelli forniscono scenario con buon grado di confidenza per le prossime 24 ore, ma variazioni locali potrebbero influenzare intensità delle precipitazioni e percezione del vento.