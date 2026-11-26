Gela, 27 novembre 2026: giornata prevalentemente nuvolosa e temperature miti, previsioni ora per ora
Previsioni per Gela — 27 novembre 2026: cielo generalmente coperto, temperature tra ~14°C e 20°C, bassa probabilità di pioggia con lieve rischio serale.
L'atmosfera su Gela per il 27 novembre 2026 si presenta compatta: nuvole persistenti accompagneranno gran parte della giornata, con temperature miti per il periodo e vento debole da nord-nordovest. Le note di incertezza restano contenute, ma come sempre le condizioni locali (coste, valle, aree urbane) possono far variare intensità delle precipitazioni e percezione termica.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizioni: nubi sparse con tendenza a cielo coperto.
- Temperatura: 14.7 °C (feels like 14.6 °C).
- Umidità / Pressione: 92% / 1015 hPa.
- Vento: debole da nord a ~1.5 m/s, raffiche fino a 2.7 m/s.
- Pioggia: probabilità molto bassa (≈3%), nessuna precipitazione significativa prevista (0 mm segnalati dal modello).
Prima mattina (03:00)
- Condizioni: cielo tendenzialmente coperto.
- Temperatura: 14.0 °C (feels like 13.7 °C).
- Umidità / Pressione: 89% / 1014 hPa.
- Vento: leggero da nord a ~1.5 m/s, raffiche attorno a 2.7 m/s.
- Pioggia: probabilità bassa (≈5%), precipitazioni non attese.
Mattina (06:00)
- Condizioni: cielo coperto, visibilità buona (~10 km).
- Temperatura: 15.0 °C (feels like 14.6 °C).
- Umidità / Pressione: 76% / 1014 hPa.
- Vento: debole da nord, circa 3.2 m/s con raffiche fino a 5.6 m/s.
- Pioggia: probabilità trascurabile (0%), giornata asciutta al risveglio.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizioni: cielo coperto ma clima più mite.
- Temperatura: picco mattutino intorno a 19.8 °C.
- Umidità / Pressione: 61% / 1014 hPa.
- Vento: molto debole da nord, ~2.0 m/s, raffiche fino a 4.5 m/s.
- Pioggia: assente (0%), tempo stabile nonostante la nuvolosità.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizioni: cielo coperto con alternanza di strati nuvolosi densi.
- Temperatura: 19.3 °C (massima diurna prossima ai 19–20 °C).
- Umidità / Pressione: 50% / 1013 hPa.
- Vento: tendenza a ruotare da nord-ovest, 3.4 m/s, raffiche fino a 6.6 m/s (puntuali).
- Pioggia: probabilità molto bassa (0%), poca possibilità di fenomeni.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizioni: cielo ancora coperto, sensazione mite ma in lieve calo termico.
- Temperatura: 17.5 °C (feels like 16.9 °C).
- Umidità / Pressione: 58% / 1013 hPa.
- Vento: debole da nord-ovest, ~2.9 m/s con raffiche intorno a 5.2 m/s.
- Pioggia: nulla di significativo previsto (0%).
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizioni: cielo molto nuvoloso; possibile aumento della nuvolosità bassa.
- Temperatura: 15.1 °C (feels like 14.4 °C).
- Umidità / Pressione: 68% / 1014 hPa.
- Vento: debole da nord, ~3.0 m/s, raffiche fino a 5.2 m/s.
- Pioggia: probabilità moderata (≈21%): non si escludono piovaschi isolati e molto deboli (eventuali accumuli verosimilmente <1 mm localmente).
Sera (21:00)
- Condizioni: cielo coperto, temperature in diminuzione.
- Temperatura: 13.7 °C (feels like 13.0 °C).
- Umidità / Pressione: 74% / 1013 hPa.
- Vento: debole da nord, 2.7 m/s con raffiche fino a 4.7 m/s.
- Pioggia: bassa probabilità (0% segnalato); serata prevalentemente asciutta.
Riepilogo del giorno
Per Gela il 27 novembre 2026 la giornata sarà prevalentemente nuvolosa/coperta, con temperature miti per la stagione: minime intorno a 13.5–15 °C e massime prossime a 19–20 °C. Il vento resterà generalmente debole da nord-nordovest (1–3.5 m/s) con raffiche locali fino a ~6.6 m/s. La probabilità di precipitazioni è generalmente bassa; un lieve rischio di piovaschi isolati è previsto nel tardo pomeriggio/sera, con accumuli attesi molto contenuti. Pressione stabile attorno a 1013–1015 hPa. Come sempre, i modelli forniscono scenario con buon grado di confidenza per le prossime 24 ore, ma variazioni locali potrebbero influenzare intensità delle precipitazioni e percezione del vento.