Gela - 24 ottobre 2026: variabilità con piovaschi a metà giornata e schiarite in serata

Previsioni per Gela, 24 ottobre 2026: mattinata coperta, breve pioggia a mezzogiorno/pomeriggio e serata più stabile con temperature miti.

L'atmosfera su Gela per il 24 ottobre 2026 si presenta mediamente mite ma instabile: nuvolosità diffusa nelle prime ore e intorno a metà giornata, con brevi precipitazioni leggere attese tra mezzogiorno e primo pomeriggio. Le condizioni miglioreranno verso sera, offrendo schiarite e una serata più tranquilla.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Durante la notte le temperature si manterranno miti, intorno a 16,4 °C, con umidità al 79% e pressione stabile a 1021 hPa. Cielo con nubi sparse (71%) e visibilità ottima (10.000 m). Vento debole da N (2,7 m/s) con raffiche fino a 4,8 m/s; condizioni complessive tranquille.

Prima mattina (03:00)

La prima mattinata vede cielo coperto al 98% e temperature intorno a 16,5 °C. Umidità elevata (81%) e pressione 1020 hPa. Vento molto debole (1,7 m/s, raffiche 3,2 m/s). Bassa probabilità di pioggia: eventuali fenomeni, se presenti, saranno deboli.

Mattina (06:00)

Al sorgere del sole la copertura nuvolosa resta alta (93%), con temperature che salgono lievemente a 17,9 °C e umidità al 83%. Pressione sui 1020 hPa. Vento calmo (1,6 m/s). Si conferma una mattinata grigia ma generalmente asciutta.

Mezza mattinata (09:00)

Per metà mattinata il termometro può salire fino a 23,1 °C, nonostante il cielo rimanga coperto al 100%. Umidità in diminuzione (66%) e pressione intorno ai 1020 hPa. Vento debole da ovest-nordovest (circa 2,1 m/s). Tempo generalmente stabile ma grigio.

Mezzogiorno (12:00)

Intorno a mezzogiorno si prevede un aumento dell'instabilità con pioggia leggera prevista (circa 0,16 mm nelle tre ore). Temperatura attesa intorno a 23,7 °C, umidità 61% e pressione in lieve calo a 1018 hPa. Vento moderato da O-SO (3,8 m/s) con raffiche fino a 7,6 m/s. Brevi rovesci saranno possibili, non intensi.

Primo pomeriggio (15:00)

Il primo pomeriggio conferma la possibilità di pioggia leggera (circa 0,4 mm nelle tre ore) con temperatura intorno a 22,8 °C. Nuvolosità ancora presente (95%). Vento leggermente più sostenuto da NW (4,4 m/s) con raffiche fino a 8,1 m/s; situazione ventilata ma non severa.

Tardo pomeriggio (18:00)

Verso il tardo pomeriggio si prevede un netto miglioramento: cielo sereno (0% nuvole) e temperature in calo a 19,8 °C. Umidità più bassa (56%) e pressione 1019 hPa. Vento da N-NO intorno a 4,3 m/s con raffiche fino a 7,7 m/s. Ottime condizioni per attività all'aperto.

Sera (21:00)

La serata sarà generalmente più calma e parzialmente nuvolosa (50%), con temperatura attorno a 17,3 °C, umidità 73% e pressione sui 1019 hPa. Vento debole (2,8 m/s, raffiche 5,3 m/s). Visibilità buona; nessuna precipitazione significativa attesa nelle ore serali.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà una giornata con nuvolosità diffusa e brevi piovaschi concentrati tra mezzogiorno e primo pomeriggio, accumuli molto contenuti (sotto 1 mm). Temperature miti tra ~16 °C e ~24 °C, vento generalmente debole-moderato con raffiche più accentuate nel pomeriggio. Miglioramento verso il tardo pomeriggio e la serata, con ampie schiarite.

Nota: le previsioni sono basate sui dati disponibili e possono subire variazioni; per attività sensibili al meteo consultare aggiornamenti nelle ore precedenti all'evento.