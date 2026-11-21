Gela, 22 novembre 2026 — Meteo: giornata mite con piovaschi a mezzogiorno

Gela, 22 novembre 2026: giornata in prevalenza mite, massima intorno a 24 °C e possibilità di pioggia leggera a metà giornata; venti in prevalenza deboli.

L'atmosfera a Gela per il 22 novembre 2026 presenterà condizioni generalmente miti e umide, con nubi variabili e un passaggio di pioggia leggera atteso intorno a metà giornata. Di seguito il quadro orario per pianificare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo coperto con temperatura sui 14,9 °C, umidità al 87% e pressione intorno a 1023 hPa. Vento debole da N-NE a 1,2 m/s (raffiche fino a 2,6 m/s). Visibilità buona (10.000 m). Condizioni stabili ma abbastanza umide: poche variazioni previste nella prima parte della notte.

Prima mattina (03:00): Cielo con nubi sparse, temperatura vicina a 14,9 °C, umidità alta (92%) e pressione 1022 hPa. Vento molto debole da NE a 1,5 m/s (raffiche 2,8 m/s). Tempo tranquillo e fresco, senza precipitazioni previste.

Mattina (06:00): Aumento termico lieve a 16,1 °C; aria ancora umida (UR 91%), pressione 1021 hPa. Vento debole da NE a 1,3 m/s. Cieli in prevalenza con poche nuvole, condizioni favorevoli per schiarite locali.

Mezza mattinata (09:00): Tempo parzialmente soleggiato con nubi sparse, temperatura attorno a 19,5 °C, umidità 76% e pressione 1021 hPa. Vento leggero da SE a 1,6 m/s (raf fino a 4,2 m/s). Giornata che si scalda più rapidamente, con alternanza di sole e nubi.

Mezzogiorno (12:00): Massima di giornata stimata intorno a 24,2 °C. Attesa di pioggia leggera (precipitazioni circa 0,16 mm nelle 3 ore, probabilità pop 29%) e visibilità ridotta a ~5657 m. Umidità 76% e pressione 1019 hPa. Vento da S-SO a 3,7 m/s con raffiche fino a 7,6 m/s. Possibili tratti di pioggia leggera e cielo variabile: portare un ombrello se si prevede di uscire in quel periodo.

Primo pomeriggio (15:00): Residua pioggia leggera possibile (circa 0,19 mm nelle 3 ore, pop 20%), temperatura in calo a 21,9 °C, umidità 88% e pressione 1018 hPa. Vento da S-SO a 3,3 m/s (raffiche 5,9 m/s). Condizioni ancora umide; precipitazioni deboli e intermittenti.

Tardo pomeriggio (18:00): Cieli con nubi sparse, temperatura circa 20,7 °C, umidità molto elevata (97%) e pressione 1018 hPa. Vento da SO a 3,2 m/s (raffiche 5,8 m/s). Atmosfera umida e fresca, con rischio basso di pioggia (pop 3%). Visibilità intorno a 7.984 m.

Sera (21:00): Cielo parzialmente nuvoloso (nubi sparse), temperatura sui 20,1 °C, umidità 91% e pressione 1018 hPa. Vento in rotazione da Ovest a 4,4 m/s con raffiche fino a 7,9 m/s. Condizioni miti per la serata, con qualche raffica localmente più sostenuta.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata nel complesso mite per il periodo, con massima intorno ai 24 °C e nottata fresca intorno ai 15 °C. È prevista pioggia leggera a cavallo di mezzogiorno e primo pomeriggio (precipitazioni totali molto contenute, ~0,2–0,3 mm in singoli intervalli), con visibilità temporaneamente ridotta. I venti resteranno generalmente deboli, ma con raffiche fino a circa 8 m/s in serata. Alta umidità nella seconda parte della giornata. Aggiornamenti successivi potrebbero modificare la probabilità e l'intensità dei fenomeni: per decisioni sensibili (eventi all'aperto, navigazione) è consigliabile consultare gli ultimi bollettini ufficiali.