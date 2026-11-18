Gela, 19 novembre 2026: giornata mite e per lo più serena con assenza di piogge

Previsioni per Gela il 19 novembre 2026: nottata inizialmente nuvolosa, poi aumento delle temperature e cielo prevalentemente sereno. Dettaglio orario.

La giornata meteorologica prevista a Gela per il 19 novembre 2026 si presenta in lieve transizione: una notte con nubi consistenti lascia spazio a un mattino limpido e a un pomeriggio mite. Nessuna precipitazione significativa attesa, ma i dettagli orari aiutano a programmare al meglio attività e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto. Temperatura intorno a 21.8 °C, umidità al 94% e pressione 1014 hPa. Vento da ovest intorno a 3.8 m/s con raffiche fino a 6.9 m/s (direzione circa 270°). Visibilità buona (10 km). Probabilità di precipitazioni: 0% (accumulo atteso 0 mm).

Prima mattina (03:00) — nubi sparse. La temperatura scende a circa 19.2 °C, umidità ancora elevata (93%) e pressione stabile a 1014 hPa. Vento debole da nord-ovest a circa 2.7 m/s, raffiche fino a 4.9 m/s. Cielo parzialmente coperto (copertura nuvolosa ~45%). Precipitazioni non previste (0%).

Mattina (06:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 19.7 °C, umidità molto alta (96%) con punto di rugiada vicino a 16.6 °C. Vento quasi assente (circa 0.3 m/s). Condizioni limpide e visibilità ottimale: giornata che prende avvio soleggiata.

Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse e aumento termico. Rapido aumento delle temperature fino a 25.5 °C, umidità in calo (82%) e pressione 1014 hPa. Vento debole da sud (circa 1.0 m/s) con raffiche fino a 3.5 m/s. Cielo con velature e nubi sparse, clima già decisamente mite per il periodo.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno. Massima diurna prevista attorno a 25.5 °C, umidità più contenuta (70%) e pressione leggermente inferiore (1013 hPa). Vento da sud-sudovest a circa 2.5 m/s con raffiche fino a 5.7 m/s. Sensazione termica gradevole (feels like ~25.9 °C). Precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno. Leggero calo della temperatura a 24.2 °C, umidità 81% e pressione 1012 hPa. Vento debole da sud (circa 1.6 m/s). Giornata ancora stabile e soleggiata, ideale per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno, attenuazione del caldo. La temperatura scende a circa 20.6 °C, umidità molto elevata (96%) e pressione 1014 hPa. Vento molto debole (circa 1.2 m/s). Serata che si avvia fresca rispetto al picco diurno, con cielo in prevalenza limpido.

Sera (21:00) — cielo sereno. Temperature intorno a 20.6 °C, umidità 88% e pressione 1015 hPa. Vento da nord-ovest a circa 2.9 m/s con raffiche fino a 5.3 m/s (direzione ~301°). Condizioni stabili e senza precipitazioni attese (0%).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 19 novembre 2026 una giornata complessivamente stabile e mite: assenza di piogge, cielo che passa da una notte nuvolosa a un mattino sereno e a un pomeriggio prevalentemente soleggiato. Temperature massime intorno a 25–26 °C, minime serali intorno a 19–21 °C. Venti generalmente deboli (in prevalenza meridionali di giorno, ruotando a nord-ovest in serata). Nessun fenomeno avverso previsto: giornata favorevole per attività all'aperto, con attenzione solo all'umidità relativamente elevata nelle ore notturne e serali.