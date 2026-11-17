Gela, 18 novembre 2026: giornata mite e ventilata con cieli variabili

Previsioni per Gela — 18 novembre 2026: nessuna pioggia attesa, temperature tra 17°C e 25°C e ventilazione moderata; dettagli orari.

La giornata meteorologica a Gela del 18 novembre 2026 si presenta complessivamente mite e senza precipitazioni significative. Le prime ore saranno caratterizzate da molta umidità e visibilità ridotta in alcune fasce orarie, poi il cielo si aprirà fino a diventare parzialmente soleggiato nelle ore centrali. Di seguito il quadro orario dettagliato per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione principale: cielo coperto .

. Temperatura: 17,3 °C (percepita 17,7 °C).

Umidità: 100%; pressione: 1016 hPa.

Vento: 1,95 m/s da NNE (36°), raffiche fino a 3,63 m/s.

Visibilità ridotta: circa 271 m.

Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Nota: elevata umidità e scarsa visibilità nelle prime ore della notte.

Prima mattina (03:00)

Condizione principale: cielo molto nuvoloso .

. Temperatura: 17,9 °C (percepita 18,2 °C).

Umidità: 95%; pressione: 1014 hPa.

Vento: 1,33 m/s da NE (49°), raffiche fino a 2,75 m/s.

Visibilità: circa 2,7 km.

Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Mattina (06:00)

Condizione principale: cielo coperto con tendenza ad attenuazione delle nubi.

con tendenza ad attenuazione delle nubi. Temperatura: 18,8 °C (percepita 19,2 °C).

Umidità: 94%; pressione: 1014 hPa.

Vento: 1,51 m/s da N (10°), raffiche fino a 3,15 m/s.

Visibilità: circa 0,9 km.

Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione principale: nubi sparse , cielo in parziale apertura.

, cielo in parziale apertura. Temperatura: 22,1 °C.

Umidità: 70%; pressione: 1014 hPa.

Vento: 1,59 m/s da SW (228°), raffiche fino a 4,22 m/s.

Visibilità: circa 3,7 km.

Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione principale: miglioramento con nubi residue , ampie schiarite.

, ampie schiarite. Temperatura: 24,8 °C (massima giornaliera prevista), percepita 24,9 °C.

Umidità: 59%; pressione: 1013 hPa.

Vento: 5,80 m/s da Ovest (264°), raffiche fino a 10,89 m/s.

Copertura nuvolosa: 25% (nubi sparse).

Visibilità: 10 km (buona).

Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione principale: poche nuvole , tempo stabile.

, tempo stabile. Temperatura: 23,5 °C.

Umidità: 67%; pressione: 1013 hPa.

Vento: 5,40 m/s da Ovest (263°), raffiche fino a 9,63 m/s.

Visibilità: 10 km.

Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione principale: cielo sereno o poco nuvoloso .

. Temperatura: 21,7 °C.

Umidità: 83%; pressione: 1014 hPa.

Vento: 3,71 m/s da WNW (284°), raffiche fino a 6,76 m/s.

Visibilità: 10 km.

Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Sera (21:00)

Condizione principale: poche nuvole e calo termico lieve.

e calo termico lieve. Temperatura: 20,5 °C (percepita 20,9 °C).

Umidità: 88%; pressione: 1015 hPa.

Vento: 4,27 m/s da WNW (287°), raffiche fino a 7,71 m/s.

Visibilità: 10 km.

Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 18 novembre 2026 una giornata mite e complessivamente asciutta, senza precipitazioni previste. Le temperature varieranno tra circa 17 °C nelle ore notturne e una massima intorno a 24,8 °C a mezzogiorno. Dopo una notte molto umida con visibilità localmente ridotta, il cielo si aprirà progressivamente fino a condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio. I venti saranno deboli-moderati con rinforzi al mattino inoltrato e a mezzogiorno (fino a 5–6 m/s sostenuti e raffiche intorno a 10,9 m/s). In assenza di pioggia, è una giornata favorevole per attività all'aperto: tuttavia, prestare attenzione alla visibilità ridotta durante le prime ore del giorno.