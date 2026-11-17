Gela, 18 novembre 2026: giornata mite e ventilata con cieli variabili
Previsioni per Gela — 18 novembre 2026: nessuna pioggia attesa, temperature tra 17°C e 25°C e ventilazione moderata; dettagli orari.
La giornata meteorologica a Gela del 18 novembre 2026 si presenta complessivamente mite e senza precipitazioni significative. Le prime ore saranno caratterizzate da molta umidità e visibilità ridotta in alcune fasce orarie, poi il cielo si aprirà fino a diventare parzialmente soleggiato nelle ore centrali. Di seguito il quadro orario dettagliato per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione principale: cielo coperto.
- Temperatura: 17,3 °C (percepita 17,7 °C).
- Umidità: 100%; pressione: 1016 hPa.
- Vento: 1,95 m/s da NNE (36°), raffiche fino a 3,63 m/s.
- Visibilità ridotta: circa 271 m.
- Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.
- Nota: elevata umidità e scarsa visibilità nelle prime ore della notte.
Prima mattina (03:00)
- Condizione principale: cielo molto nuvoloso.
- Temperatura: 17,9 °C (percepita 18,2 °C).
- Umidità: 95%; pressione: 1014 hPa.
- Vento: 1,33 m/s da NE (49°), raffiche fino a 2,75 m/s.
- Visibilità: circa 2,7 km.
- Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.
Mattina (06:00)
- Condizione principale: cielo coperto con tendenza ad attenuazione delle nubi.
- Temperatura: 18,8 °C (percepita 19,2 °C).
- Umidità: 94%; pressione: 1014 hPa.
- Vento: 1,51 m/s da N (10°), raffiche fino a 3,15 m/s.
- Visibilità: circa 0,9 km.
- Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione principale: nubi sparse, cielo in parziale apertura.
- Temperatura: 22,1 °C.
- Umidità: 70%; pressione: 1014 hPa.
- Vento: 1,59 m/s da SW (228°), raffiche fino a 4,22 m/s.
- Visibilità: circa 3,7 km.
- Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione principale: miglioramento con nubi residue, ampie schiarite.
- Temperatura: 24,8 °C (massima giornaliera prevista), percepita 24,9 °C.
- Umidità: 59%; pressione: 1013 hPa.
- Vento: 5,80 m/s da Ovest (264°), raffiche fino a 10,89 m/s.
- Copertura nuvolosa: 25% (nubi sparse).
- Visibilità: 10 km (buona).
- Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione principale: poche nuvole, tempo stabile.
- Temperatura: 23,5 °C.
- Umidità: 67%; pressione: 1013 hPa.
- Vento: 5,40 m/s da Ovest (263°), raffiche fino a 9,63 m/s.
- Visibilità: 10 km.
- Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione principale: cielo sereno o poco nuvoloso.
- Temperatura: 21,7 °C.
- Umidità: 83%; pressione: 1014 hPa.
- Vento: 3,71 m/s da WNW (284°), raffiche fino a 6,76 m/s.
- Visibilità: 10 km.
- Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.
Sera (21:00)
- Condizione principale: poche nuvole e calo termico lieve.
- Temperatura: 20,5 °C (percepita 20,9 °C).
- Umidità: 88%; pressione: 1015 hPa.
- Vento: 4,27 m/s da WNW (287°), raffiche fino a 7,71 m/s.
- Visibilità: 10 km.
- Precipitazioni: probabilità 0% — precipitazioni attese 0 mm.
Riepilogo del giorno
Gela vivrà il 18 novembre 2026 una giornata mite e complessivamente asciutta, senza precipitazioni previste. Le temperature varieranno tra circa 17 °C nelle ore notturne e una massima intorno a 24,8 °C a mezzogiorno. Dopo una notte molto umida con visibilità localmente ridotta, il cielo si aprirà progressivamente fino a condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio. I venti saranno deboli-moderati con rinforzi al mattino inoltrato e a mezzogiorno (fino a 5–6 m/s sostenuti e raffiche intorno a 10,9 m/s). In assenza di pioggia, è una giornata favorevole per attività all'aperto: tuttavia, prestare attenzione alla visibilità ridotta durante le prime ore del giorno.