Gela, 17 novembre 2026: mite e in prevalenza asciutto, attenzione alla foschia mattutina

A Gela il 17 novembre 2026 attese nubi basse notturne, possibile nebbia al mattino e schiarite nel pomeriggio; temperature fino a ~21°C.

L'aria a Gela per il 17 novembre 2026 presenterà un'alternanza tra nubi basse notturne e schiarite diurne, con temperature complessivamente miti per il periodo. Non sono previste precipitazioni significative, ma la forte umidità notturna può favorire foschia o nebbia nelle ore più fredde.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo coperto con temperatura intorno a 14,2 °C, umidità 97% e pressione 1020 hPa. Vento debole da nord (1,45 m/s) con raffiche fino a 3,06 m/s. Visibilità ridotta a circa 377 m; precipitazioni previste: 0 mm.

Prima mattina (03:00): cielo coperto e lieve diminuzione termica a 13,9 °C, umidità 96% e pressione 1019 hPa. Vento debole (1,7 m/s, raffiche 3,52 m/s). Precipitazioni assenti (0 mm); condizioni favorevoli a foschia persistente.

Mattina (06:00): nubi sparse ma visibilità molto ridotta: temperatura 13,3 °C, umidità 96%, pressione 1019 hPa. Vento debole (1,52 m/s, raffiche 3,17 m/s). Visibilità segnalata molto bassa (circa 262 m), indicativa di nebbia o fitta foschia nelle zone costiere e pianeggianti; precipitazioni: 0 mm.

Mezza mattinata (09:00): miglioramento con poche nuvole e aumento termico a 18,5 °C. Umidità scende all'81%, pressione 1020 hPa. Vento debole da ovest (1,05 m/s); visibilità in aumento (circa 3.887 m). Giornata che tende a schiarirsi.

Mezzogiorno (12:00): nubi sparse, clima mite con temperatura massima prevista sul giorno di 20,9 °C e umidità 71%. Pressione 1018 hPa. Vento da sud-ovest moderato attorno a 4,9 m/s con raffiche fino a 9,46 m/s; visibilità buona (7.149 m). Nessuna precipitazione attesa (0 mm).

Primo pomeriggio (15:00): cielo sereno o al più con poche velature, temperatura circa 19,4 °C, umidità 82% e pressione 1017 hPa. Vento attorno a 3,6 m/s con raffiche fino a 6,6 m/s. Condizioni in generale piacevoli per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00): nubi sparse e calo termico a 16,8 °C; umidità risale al 93% mentre il vento cala a circa 0,6 m/s (raffiche 1,56 m/s). Visibilità ampia (10.000 m). Precipitazioni assenti.

Sera (21:00): cielo nuvoloso/coperto con temperatura attorno a 17,8 °C e umidità elevata (95%). Pressione 1017 hPa. Vento molto debole (0,24 m/s, raffiche 1,17 m/s). Nessuna pioggia prevista (0 mm) e visibilità buona (10.000 m).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 17 novembre 2026 una giornata prevalentemente asciutta e mite, con forte umidità notturna e primo mattino a rischio foschia/nebbia (visibilità molto ridotta intorno alle ore 06:00). Dal tardo mattino e per il pomeriggio sono previste schiarite e tempo in prevalenza sereno, temperature intorno a 19–21 °C e venti generalmente deboli, con possibili raffiche moderate verso mezzogiorno. Nessuna precipitazione significativa attesa.