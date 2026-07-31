Gela, 1 agosto 2026: giornata calda e per lo più serena – previsioni dettagliate

Gela – 1 agosto 2026: temperature vicino ai 30°C, cielo prevalentemente sereno e venti deboli. Leggi il dettaglio orario.

La giornata meteorologica prevista per Gela il 1 agosto 2026 si presenta nella sua prima analisi come stabile e tipicamente estiva: poche nubi, assenza di precipitazioni e temperature elevate che renderanno il giorno caldo. Nei paragrafi seguenti troverai il quadro orario dettagliato per organizzare al meglio attività all'aperto e momenti di riposo.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione: cielo sereno . Temperatura 26,5 °C, umidità 67%, pressione 1013 hPa.

. Temperatura 26,5 °C, umidità 67%, pressione 1013 hPa. Vento: debole, 0,9 m/s da 8° (quasi da nord), raffica 0,98 m/s.

Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm). Visibilità: 10.000 m.

Nota: nottata calda ma ventilazione molto leggera; sensazione di comfort discretamente elevata.

Prima mattina (03:00)

Condizione: cielo sereno . Temperatura 27,1 °C, umidità 62%, pressione 1012 hPa.

. Temperatura 27,1 °C, umidità 62%, pressione 1012 hPa. Vento: molto debole, 1,4 m/s da 351° (nord), raffica 1,53 m/s.

Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm). Visibilità: 10.000 m.

Nota: lieve aumento termico rispetto alla mezzanotte; il caldo notturno persiste.

Mattina (06:00)

Condizione: cielo sereno . Temperatura 29,6 °C, umidità 56%, pressione 1013 hPa.

. Temperatura 29,6 °C, umidità 56%, pressione 1013 hPa. Vento: debole, 1,2 m/s da 23° (NNE), raffica 1,3 m/s.

Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm). Visibilità: 10.000 m.

Nota: già mattina inoltrata con temperature prossime ai 30 °C e sensazione di caldo aumentata (feels like 31,4 °C).

Mezza mattinata (09:00)

Condizione: cielo sereno . Temperatura 29,9 °C, umidità 48%, pressione 1013 hPa.

. Temperatura 29,9 °C, umidità 48%, pressione 1013 hPa. Vento: moderato-debole, 3,7 m/s da 232° (SW), raffica 2,95 m/s.

Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm). Visibilità: 10.000 m.

Nota: picco mattutino delle temperature; ottime condizioni per attività marittime con vento da SW.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione: cielo sereno . Temperatura 29,3 °C, umidità 61%, pressione 1012 hPa.

. Temperatura 29,3 °C, umidità 61%, pressione 1012 hPa. Vento: moderato, 5,6 m/s da 229° (SW), raffica fino a 6,23 m/s.

Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm). Visibilità: 10.000 m.

Nota: temperatura vicino ai massimi giornalieri: sensazione di caldo accentuata (feels like 31,7 °C) a causa dell'umidità in aumento e vento più presente.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione: poche nuvole . Temperatura 28,0 °C, umidità 69%, pressione 1012 hPa.

. Temperatura 28,0 °C, umidità 69%, pressione 1012 hPa. Vento: debole, 2,1 m/s da 194° (SSW), raffica 2,16 m/s.

Nuvolosità: circa 11% del cielo.

Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm). Visibilità: 10.000 m.

Nota: lieve calo termico rispetto a mezzogiorno, ma persiste una sensazione di afa (feels like 30,5 °C).

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione: nubi sparse . Temperatura 27,7 °C, umidità 71%, pressione 1011 hPa.

. Temperatura 27,7 °C, umidità 71%, pressione 1011 hPa. Vento: molto debole, 0,6 m/s da 159° (SSE), raffica 0,49 m/s.

Nuvolosità: circa 44% del cielo.

Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm). Visibilità: 10.000 m.

Nota: aumento dell'umidità con cielo parzialmente velato; ventilazione quasi nulla, serata potenzialmente afosa.

Sera (21:00)

Condizione: cielo sereno . Temperatura 28,0 °C, umidità 67%, pressione 1012 hPa.

. Temperatura 28,0 °C, umidità 67%, pressione 1012 hPa. Vento: debole, 0,9 m/s da 41° (NE), raffica 0,89 m/s.

Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm). Visibilità: 10.000 m.

Nota: la serata rimane calda e stabile, favorevole per attività serali all'aperto ma senza rinfresco significativo.

Riepilogo del giorno

Gela, 1 agosto 2026: giornata calda e in prevalenza serena, con temperature che si avvicinano ai 30 °C e sensazioni di caldo (feels like) spesso superiori alla temperatura misurata nelle ore centrali. Venti generalmente deboli, con una fase più ventilata attorno a mezzogiorno (fino a ~5,6 m/s da SW). Nessuna precipitazione attesa (0%) e pressioni stabili intorno a 1011–1013 hPa. Consigli: idratarsi, evitare sforzi nelle ore centrali e proteggersi dal sole durante le ore più calde.