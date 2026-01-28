Frana Niscemi, a Gela annullati eventi carnevale: "Vicini alla comunità colpita"

Eventi annullati per rispetto e vicinanza alla città di Niscemi

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore con delega agli eventi Romina Morselli, insieme all’amministrazione comunale tutta, intendono esprimere la piena vicinanza e la sincera preoccupazione per quanto sta accadendo nella comunità di Niscemi, duramente colpita da una situazione complessa e ancora in evoluzione, che ha costretto numerose famiglie a lasciare le proprie abitazioni. "Gela e Niscemi sono legate da rapporti storici, sociali e di profonda prossimità territoriale e umana, che nel tempo hanno consolidato un senso di comunità e di condivisione reciproca. Per questo motivo, quanto sta accadendo nella città vicina ci riguarda da vicino e richiama tutti a un senso di responsabilità istituzionale e civile. In tale contesto, ritenendo doveroso mantenere un atteggiamento improntato al rispetto, alla sobrietà e alla solidarietà, l’amministrazione comunale comunica che tutti gli eventi programmati in occasione del prossimo Carnevale nella città di Gela sono annullati. Siamo consapevoli che il Carnevale rappresenta da sempre un momento di gioia, in particolare per i più piccoli, e ci dispiace sinceramente per i tanti bambini che attendevano con entusiasmo queste giornate di festa, frutto anche dell’impegno di famiglie, scuole e associazioni. A loro va un pensiero speciale, nella convinzione che anche i gesti di rinuncia possano diventare occasione di educazione ai valori della solidarietà e della vicinanza verso chi sta vivendo momenti difficili. L’amministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, confermando la propria disponibilità a ogni forma di collaborazione e supporto istituzionale, nel segno di una responsabilità condivisa tra territori che da sempre camminano fianco a fianco", fanno sapere Di Stefano e Morselli.