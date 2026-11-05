La "manovrina" Fondi Regione per le manutenzioni, FI: "Comuni facciano richiesta per accedere"

La dotazione finanziaria complessiva del Fondo, secondo i dati definiti dal Dipartimento regionale, ammonta a circa 179,1 milioni di euro, di cui 150,61 milioni destinati ai Comuni e la restante parte agli enti ecclesiastici

Gela. Il segretario cittadino di Forza Italia e la deputata regionale on. Rosetta Cirrone Cipolla accolgono con attenzione la pubblicazione del Decreto Dirigenziale dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture che definisce le modalità e i termini per l'utilizzo delle risorse del Fondo Investimenti Territoriali (Fit), istituito nell'ambito delle recenti disposizioni finanziarie della Regione Siciliana. Si tratta di uno strumento finanziario destinato a sostenere interventi di interesse territoriale, con particolare riferimento alla riqualificazione delle infrastrutture, alla promozione delle attività sociali e culturali, all'edilizia scolastica e sportiva, alla mobilità, alla riqualificazione ambientale e, soprattutto, al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e religioso. La dotazione finanziaria complessiva del Fondo, secondo i dati definiti dal Dipartimento regionale, ammonta a circa 179,1 milioni di euro, di cui 150,61 milioni destinati ai Comuni e la restante parte agli enti ecclesiastici. Considerato che nel Fit sono previsti diversi interventi che interessano il comune di Gela, Niscemi e altri Comuni della Provincia, è importante che queste risorse possano tradursi in interventi concreti per le nostre città, per i piccoli centri e per le comunità locali. Il Fit rappresenta un'occasione per affrontare esigenze infrastrutturali, recuperare beni pubblici e immobili di interesse storico e religioso e migliorare i servizi offerti ai cittadini. Un aspetto particolarmente importante riguarda le modalità operative per accedere alle risorse. Per i soggetti destinatari delle risorse individuate negli allegati alla disposizione regionale, il finanziamento non si traduce automaticamente nell'erogazione delle somme. È infatti necessario procedere attraverso i seguenti passaggi. Presentare una specifica richiesta di erogazione delle risorse al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, secondo le modalità previste dal decreto. Trasmettere il progetto relativo all'intervento da realizzare. Allegare il relativo quadro economico, con l'indicazione delle spese necessarie alla realizzazione dell'opera. Rispettare le modalità di trasmissione e i termini temporali stabiliti dal provvedimento. Le richieste dovranno essere inoltrate tramite pec istituzionale entro il 31 ottobre 2027. Un'attenzione particolare dovrà essere riservata anche alla fase successiva all'ottenimento del finanziamento.Gli enti beneficiari saranno infatti tenuti a documentare le spese sostenute e a trasmettere la relativa rendicontazione entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni amministrative e contabili previste. "Invitiamo pertanto tutti i sindaci, gli amministratori locali, a verificare tempestivamente la propria posizione e a predisporre la documentazione tecnica necessaria. È fondamentale farsi trovare pronti, coinvolgendo gli uffici tecnici e i professionisti incaricati della progettazione, per rispettare le scadenze e consentire la concreta realizzazione degli interventi. Come Forza Italia riteniamo importante che le opportunità offerte dalla programmazione regionale siano conosciute e utilizzate dai territori. Il nostro impegno istituzionale sarà rivolto a favorire la diffusione delle informazioni, accompagnare gli enti nella conoscenza delle procedure e mantenere alta l'attenzione sulle esigenze delle comunità locali. Le risorse pubbliche devono diventare opere, servizi e patrimonio restituito alla collettività", fanno sapere gli azzurri.