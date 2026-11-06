I fondi Fondi dalla Regione per la sanità locale, Cascio: "Asp si attivi prima possibile"

Le Asp hanno solamente trenta giorni di tempo per indire i concorsi

Gela. Vanno attinte risorse fra quelle messe a disposizione dalla Regione per la sanità. Il presidente della commissione consiliare Floriana Cascio lancia un appello all'Asp di Caltanissetta affinché si attivi entro la scadenza prevista, fissata nei prossimi trenta giorni. “Sono previsti 160 milioni di stanziamenti destinati a nuove assunzioni per un totale di circa 2.900 posti tra medici, infermieri e personale amministrativo. Una boccata d'ossigeno però accompagnata da una scadenza strettissima. Le Asp hanno infatti solamente trenta giorni di tempo per indire i concorsi. L'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta si attivi prima possibile, altrimenti sarebbe un fallimento. Non possiamo che continuare a monitorare la situazione, anche attraverso l'osservatorio permanente avviato dal sindaco Di Stefano”, sottolinea il consigliere.