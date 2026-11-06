Fondazione Teatro Massimo di Palermo, al compositore e Sovrintendente Marco Betta l’onorificenza dell’Ordine al Merito Culturale della Romania

Il prestigioso riconoscimento attribuisce un valore formale all'impegno del Sovrintendente Marco Betta e del Teatro Massimo di Palermo nel promuovere il dialogo tra le due nazioni e valorizzare il patrimonio artistico condiviso in ambito europeo.

PALERMO (ITALPRESS) – È stata conferita a Marco Betta, compositore e Sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, l’onorificenza dell’Ordine al Merito Culturale, dal Ministro della Cultura della Romania e consegnata nell’ambito delle relazioni istituzionali promosse dall’Ambasciata di Romania in Italia, guidata dall’Ambasciatrice S.E. Gabriela Dancau.

Il prestigioso riconoscimento attribuisce un valore formale all’impegno del Sovrintendente Marco Betta e del Teatro Massimo di Palermo nel promuovere il dialogo tra le due nazioni e valorizzare il patrimonio artistico condiviso in ambito europeo.

Tra le tappe di questa collaborazione si inserisce l’ospitalità sul palcoscenico della Sala grande del Teatro Massimo della Romanian Chamber Orchestra, la “nazionale dei musicisti romeni” diretta dal Maestro Gabriel Bebeselea – solista il pianista Daniel Ciobanu – che lo scorso giugno ha appassionato il pubblico di Palermo. Il concerto è stato presentato nell’ambito della programmazione dell’Anno Culturale Romania-Italia 2026, un progetto bilaterale ideato e promosso dall’Ambasciata di Romania in collaborazione con i Ministeri della Cultura e degli Affari Esteri dei due Paesi.

L’attribuzione dell’Ordine al Merito Culturale conferma la vocazione internazionale della Fondazione Teatro Massimo di Palermo e il ruolo di primaria importanza nella diplomazia culturale tra Italia e Romania.

– Foto ufficio stampa Fondazione Teatro Massimo –

(ITALPRESS).