Fondazione Brescia Musei, 400mila fruitori l’anno e una grande mostra in arrivo

BRESCIA (ITALPRESS) - Quasi 400 mila fruitori culturali all'anno, una nuova grande mostra in arrivo per il bicentenario dei Musei Civici e l'ambizioso progetto di riqualificazione del Teatro Romano fi...

BRESCIA (ITALPRESS) - Quasi 400 mila fruitori culturali all'anno, una nuova grande mostra in arrivo per il bicentenario dei Musei Civici e l'ambizioso progetto di riqualificazione del Teatro Romano firmato dall'archistar Sir David Chipperfield. Sono il bilancio e la visione del futuro tracciati da Stefano Karadjov, direttore della Fondazione Brescia Musei, nel corso di un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Italpress.

La Fondazione, gestisce un sistema articolato che comprende il Museo di Santa Giulia, la Pinacoteca Tosio Martinengo, il Museo delle Armi, il Museo del Risorgimento e il Parco Archeologico di Brescia Romana, oltre al Cinema Nuovo Eden e al Castello di Brescia. "Complessivamente abbiamo circa 230.000 visitatori all'anno nei musei, circa 50.000-60.000 alle mostre e circa 90.000-100.000 spettatori al cinema, per un aggregato di circa 400.000 persone che ricevono un servizio culturale di grande qualità", ha spiegato Karadjov. Un impatto che dal 2022 viene rendicontato attraverso una Relazione di Missione e un bilancio sociale per mappare il valore generato sul territorio e rafforzare le partnership con i mecenati privati. Il 2026 segna la ricorrenza del bicentenario dei Musei Civici Bresciani, nati dopo il ritrovamento della Vittoria Alata il 20 luglio 1826, celebrata alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Tra le iniziative legate all'evento, quella che martedì 3 novembre vedrà l'inaugurazione della mostra "Tesori, il grande romanzo dei musei bresciani, 1826-2026", uno svelamento inedito di oltre 100 nuclei di opere custodite nei depositi, tra cui capolavori di Rembrandt, Dùrer, Romanino, reperti etruschi ed egizi, fino all'arte contemporanea. Sul fronte dei grandi progetti urbani, l'intervento centrale riguarda il Teatro Romano, sostenuto da un investimento di 15 milioni di euro da parte del Ministero della Cultura. L'operazione, condotta insieme a Soprintendenza e Comune di Brescia (che trasformerà Palazzo Maggi Gamberi nel nuovo ingresso all'area archeologica), vede il coinvolgimento dell'architetto Sir David Chipperfield. "Il piano prevede la realizzazione di un'arena all'aperto in pietra da circa 1.000 spettatori per eventi e spettacoli estivi, completando un'offerta che è sempre più interessante anche per il pubblico dei turisti che soprattutto d'estate si recano sul lago di Garda e sul lago d'Iseo" commenta Karadjov. Tra le eredità strutturali di Brescia e Bergamo Capitale Italiana della Cultura 2023 spicca anche il completo rinnovo del Museo del Risorgimento in chiave multimediale. Sul piano della partecipazione della cittadinanza e dell'accoglienza turistica, la Fondazione garantisce la gratuità universale per i residenti a Brescia (che ha quasi triplicato le presenze locali a quota 15 mila) e propone il programma d'inclusione per le disabilità "Maneggiare con cura". Inoltre, grazie all'attività promozionale all'estero con Visit Brescia nei mercati francese, tedesco e olandese, il numero dei visitatori stranieri è più che raddoppiato dal 2023.(ITALPRESS).

Foto: Italpress