Flavio Dos Santos regala altri tre punti al Niscemi contro l'Augusta: vetta distante un punto
Top scorer della squadra e dell’intero girone B di Eccellenza siciliana, il centravanti ha messo a segno il gol numero sei nell’arco di cinque gare di campionato.
Niscemi. Il Niscemi sbanca la tana del fanalino di coda Augusta - battuto 1-0 - e colleziona la quarta vittoria consecutiva. Ai gialloverdi basta il solito Flavio Dos Santos, a segno all’86’ dell’incontro. Top scorer della squadra e dell’intero girone B di Eccellenza siciliana, il centravanti ha messo a segno il suo gol numero sei nell’arco di cinque gare di campionato.
Gli uomini di Nicolò Terranova mirano adesso la vetta difesa dal Messina, distante appena un punto. Nel prossimo weekend, al Niscemi toccherà fronteggiare l’Athletic Gioiosa tra le mura del proprio impianto.