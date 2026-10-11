Flavio Dos Santos regala altri tre punti al Niscemi contro l'Augusta: vetta distante un punto

Top scorer della squadra e dell’intero girone B di Eccellenza siciliana, il centravanti ha messo a segno il gol numero sei nell’arco di cinque gare di campionato.

A cura di Giovanni Indovina 11 ottobre 2026 21:00

Foto: Niscemi Calcio

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