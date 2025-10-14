Fiume Gela, condizioni anomalie: patina rosa e tanfo, "presenteremo denuncia"

Le condizioni del fiume Gela preoccupano

Gela. Le condizioni del fiume Gela appaiono ancor più preoccupanti. In superficie, una patina rosa è sempre molto evidente e al contempo il tanfo è intenso. Lo abbiamo riferito ieri ma evidentemente possibili sversamenti anomali stanno causando questi effetti. Le associazioni ambientaliste "Aria nuova" e "Amici della terra", i cui presidenti Saverio Di Blasi ed Emanuele Amato, da anni segnalano sversamenti irregolari lungo il corso del fiume Gela, presenteranno formale denuncia alle autorità preposte.