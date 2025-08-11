"FI sia unita, vicina a Cirignotta e alla linea del gruppo", Gnoffo: "C'è tanto da fare"

Gnoffo, che coordina il gruppo di “Azzurro donna”, a sua volta avrà uno spazio di rilievo nella riorganizzazione del partito

Gela. Ieri, non ha potuto partecipare al congresso, ma l'ex assessore Nadia Gnoffo è tra i pezzi del gruppo dirigente, vicino al parlamentare Ars Michele Mancuso. Da ormai un anno, ha posto una netta linea di opposizione verso l'amministrazione comunale e ha lavorato per il congresso. Si rivede nella nuova segreteria affidata a Vincenzo Cirignotta. “Faccio i miei migliori auguri a Cirignotta e al vicesegretario Romano – spiega – sono molto vicina al loro sentire politico e ritengo che si potrà lavorare al meglio. C'è un rapporto di amicizia che prevale su tutto. Ci sono tante cose da fare per mettere in campo una politica autorevole e credibile. Forza Italia ha un ruolo importante nel quadro del centrodestra”. Gnoffo, che coordina il gruppo di “Azzurro donna”, a sua volta avrà uno spazio di rilievo nella riorganizzazione del partito. Non ha mai fatto mistero di rivedersi nel ruolo di Mancuso e della dirigenza che ieri è stata legittimata dal congresso locale. Insieme a Cirignotta, ha più volte posto questioni di tipo amministrativo, in controtendenza all'approccio della giunta. “Siamo per un partito unito – conclude Gnoffo – dobbiamo dare seguito al lavoro fatto e lo continueremo”. Il congresso porta anche la sua firma politica, insieme a quella di aderenti come Carlo Varchi e del resto del drappello che si riconosce nella mozione avanzata dal neo segretario Cirignotta.