La scelta Fava stringe i tempi per la scelta sul doppio ruolo: verso la decisione ufficiale

Sembra andare verso la permanenza in giunta, con l'intento di portare avanti tutta la progettazione in essere e capitoli amministrativamente di rilievo

Gela. L'impegno politico lo ha assunto sia con i dirigenti dem sia con il sindaco Terenziano Di Stefano. L'assessore Giuseppe Fava, probabilmente in settimana, comunicherà la sua decisione circa il doppio ruolo che attualmente ricopre, avendo deleghe assessoriali ma mantenendo pure lo scranno in consiglio comunale. Dovrà decidere in maniera ufficiale se rimanere in giunta, dove ricopre anche la carica di vicesindaco, oppure se svolgere a tempo pieno le funzioni di consigliere comunale. I vertici cittadini del Pd hanno già fatto sapere che Fava ha dato la sua piena disponibilità per superare il doppio ruolo. Il sindaco Di Stefano lo aveva messo in chiaro pure nel corso dell'ultima verifica di maggioranza, ribadendo l'esigenza di una decisione da parte del suo vice. Fava, che non ha ancora ufficializzato la decisione, sembra comunque andare verso la permanenza in giunta, con l'intento di portare avanti tutta la progettazione in essere e capitoli amministrativamente di rilievo, con in testa l'iter del piano del demanio marittimo, al quale lavora fin dall'insediamento, oltre a occuparsi, tra gli altri ambiti, del settore ambiente e decoro urbano. L'eventuale addio al civico consesso da parte dell'assessore, farebbe scorrere la lista del Pd, con l'ingresso del primo dei non eletti alle amministrative di due anni fa, Nadia Passaro.