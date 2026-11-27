Falsi pacchi bomba a Catania: 26enne indagato, aveva un plico pronto
Polizia di Stato (Digos), coordinata dalla Procura etnea, ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini a un catanese del 2000, accusato di interruzione di pubblico servizio, procurato allarme e fabbricazione illegale di materiale esplodente.
CATANIA (ITALPRESS) – Individuato il presunto autore dei falsi allarmi bomba che tra dicembre 2025 e aprile scorso hanno paralizzato i centri di smistamento postale a Catania. La Polizia di Stato (Digos), coordinata dalla Procura etnea, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a un catanese del 2000, accusato di interruzione di pubblico servizio, procurato allarme e fabbricazione illegale di materiale esplodente.
L’uomo avrebbe spedito complessivamente 17 pacchi sospetti – provocando nove interventi degli artificieri ed evacuazioni al Centro di Meccanizzazione Postale e alla filiale Dhl – contenenti finti ordigni innocui ma dotati di un circuito riscaldante per bruciare l’etichetta e renderli non tracciabili. Ricostruendo a ritroso i movimenti tramite le telecamere, gli investigatori sono risaliti al giovane: durante la perquisizione in casa hanno sequestrato materiale per il confezionamento e un altro plico pronto per essere spedito.
– Foto di repertorio Polizia –
(ITALPRESS).
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Verificato il: 27 novembre 2026