Export e mercati extra UE, a Milano “Let’s Go Trade! per raccontare nuove rotte

MILANO (ITALPRESS) - Le imprese italiane guardano con crescente interesse ai mercati che stanno ridefinendo gli equilibri del commercio mondiale: tra la tenuta delle economie mature e la crescita di n...

MILANO (ITALPRESS) - Le imprese italiane guardano con crescente interesse ai mercati che stanno ridefinendo gli equilibri del commercio mondiale: tra la tenuta delle economie mature e la crescita di nuove direttrici commerciali, Asia, America Latina e Medio Oriente si confermano aree sempre più strategiche per l'espansione internazionale del Made in Italy. Secondo gli ultimi dati ISTAT, ad Agosto 2026 le esportazioni italiane verso i mercati extra UE sono cresciute del 16,1% su base annua, con performance particolarmente significative verso la Cina (+32,3%). Allo stesso tempo, economie come India e Mercosur stanno assumendo un peso crescente negli scambi internazionali, confermando il rapido evolversi delle geografie del commercio mondiale. E' in questo scenario di profonda trasformazione delle rotte commerciali globali che DHL Express Italy presenta oggi Let's Go Trade!, l'iniziativa realizzata con il sostegno di Confindustria e il patrocinio di Assolombarda, nata per offrire alle imprese una chiave di lettura delle grandi tendenze che stanno ridefinendo il commercio internazionale.

Dalla visuale di DHL Express Italy che affianca oltre 80.000 imprese italiane (di cui il 92% PMI), a trainare l'export che transita attraverso l'hub di Malpensa verso nuovi mercati, sono soprattutto i settori più innovativi: l'high tech è in crescita del 3,4%, i componenti elettronici del 8,2%, e il life science & healthcare del 1,4%, affiancati da segnali positivi anche per automotive & transportation (+2,4%) e machinery & equipment (+1,3%). Per quanto riguarda le direttrici commerciali si rileva una crescita inbound e outbound nel mese di Agosto in particolare su Cina (+8,3%), India (+13.3%), Brasile (+9,2%) e Emirati Arabi(+11,2%). Le dinamiche osservate nell'ultimo periodo confermano come il commercio globale stia entrando in una nuova fase. Le evidenze dell'ultimo DHL Globalization Tracker, pubblicato da DHL e dalla Stern School of Business della New York University, mostrano come i flussi internazionali di merci, capitali, informazioni e persone continuino a crescere nonostante tensioni geopolitiche e spinte protezionistiche, raggiungendo un nuovo record di globalizzazione. Il rapporto evidenzia inoltre come l'intelligenza artificiale stia emergendo come uno dei principali motori della crescita degli scambi internazionali, contribuendo a ridisegnare le geografie del commercio mondiale.

L'evento di opening di Let's Go Trade! presso gli spazi di AREAPERGOLESI ha riunito oggi rappresentanti delle istituzioni, del mondo associativo, dell'impresa e dell'informazione per approfondire attraverso analisi dei trend globali, le principalitrasformazioni che stanno ridisegnando l'economia internazionale.

'Ogni giorno, attraverso il nostro network internazionale, osserviamo milioni di spedizioni che collegano imprese, mercati e consumatori in oltre 220 Paesi e territori", ha dichiarato Nazzarena Franco, Presidente e CEO di DHL Express Italy. "Questa prospettiva ci consente di cogliere in tempo reale come stanno evolvendo gli scambi globali e quali saranno le tendenze destinate a influenzare la competitività delle imprese nei prossimi anni. Le evidenze raccolte dall'ultimo DHL Globalization Tracker confermano che il commercio internazionale continua a dimostrare una straordinaria capacità di adattamento ai cambiamenti economici, geopolitici e tecnologici e trovano riscontro concreto nei flussi che attraversano quotidianamente il nostro network. Con il programma Let's Go Trade vogliamo condividere questa conoscenza, ma anche creare connessioni tra imprese, istituzioni ed esperti che possano aiutare le aziende italiane a comprendere i cambiamenti in atto e trasformarli in opportunità di crescita '.

'L'apertura ai mercati internazionali continua a rappresentare uno dei principali fattori di crescita e competitività per le imprese italiane ma non solo; internazionalizzare oggi significa anche rafforzarsi e ridurre i rischì, ha affermato Barbara Cimmino, Vice Presidente di Confindustria con delega all'Export e all'Attrazione degli Investimenti di Confindustria. 'E' fondamentale aiutare le aziende a individuare con precisione dove e come crescere. E' con questo obiettivo che Confindustria ha costruito EXPAND, uno strumento che oggi ci indica 565 miliardi di euro di potenziale export ancora non sfruttato nel lungo periodo, di cui 97 miliardi attivabili nel breve termine. Una leva concreta per le imprese, che possono individuare nuove opportunità per 5.000 prodotti in oltre 200 mercati, anche in aree sempre più strategiche come il MERCOSUR. Nel 2025 l'export italiano verso quest'area ha raggiunto 7,5 miliardi di euro e potrebbe arrivare a 14 quando l'accordo sarà a pieno regime. Comprendere i nuovi mercati sulla base di evidenze e dati è la logica di Confindustria. Vogliamo trasformare la complessità dei mercati internazionali in indicazioni concrete per le imprese che devono disegnare le nuove strategie per competere nel mondò.

'Le catene globali del valore stanno attraversando una profonda trasformazione che richiede alle imprese capacità di adattamento, visione strategica e partner affidabilì, ha dichiarato Leopoldo Destro, Vice Presidente di Confindustria con delega a Trasporti, Logistica e Industria del Turismo. 'Logistica, connettività europea ed internazionale e semplificazione degli scambi sono fattori sempre più determinanti per sostenere la crescita dell'export italiano e rafforzare la competitività del nostro sistema industrialè.

'Le imprese del nostro territorio stanno reagendo a uno scenario internazionale più complesso aprendosi a nuovi mercati, investendo in innovazione e ripensando processi e strategie", ha commentato Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda. "I numeri dell'export lo dimostrano: nel secondo trimestre di quest'anno le esportazioni del Quadrilatero di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia sono cresciute del 9,9%. Essere internazionali oggi è più difficile, ma è anche più necessario. Per questo, come Assolombarda, in questi mesi abbiamo accompagnato le imprese in nuovi mercati, dagli Stati Uniti al Canada, dal Mercosur agli Emirati Arabi Uniti, costruendo nuove relazioni e opportunità in settori chiave. Il nostro compito è metterle nelle condizioni di competere in un mondo diverso, aiutandole a crescere in produttività, dimensione e capacità di essere internazionali".

Tra i protagonisti del confronto anche Francesco Boggio Ferraris, Direttore Academy e Marketing della Fondazione Italia Cina, Claudio Maffioletti, CEO e Segretario Generale della Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry, Carolina Lonetti, Direttore Export e finanza agevolata di SIMEST, e Massimo Deandreis, Direttore Generale di SRM che hanno condiviso analisi, riflessioni e prospettive sulle nuove direttrici della crescita e sulle opportunità per le imprese italiane.

Cuore dell'iniziativa è la Let's Go Trade! Experience, un percorso immersivo che accompagna i visitatori alla scoperta dei principali trend che stanno trasformando il commercio mondiale. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e visualizzazioni dinamiche, il pubblico può esplorare le nuove rotte della crescita globale e comprendere come cambiamenti geopolitici, innovazione tecnologica e transizione sostenibile stiano ridefinendo imprese, mercati e consumatori.

Dopo il programma istituzionale di opening della mattina, la Let's Go Trade Experience presso AREAPERGOLESI (via G.B. Pergolesi 8, Milano), resterà aperta al pubblico nel pomeriggio di oggi giovedì 8 ottobre dalle ore 15.00 alle 18.30 e per l'intera giornata di venerdì 9 ottobre dalle 9.00 alle 17.30, con accesso gratuito previa registrazione al link https://www.letsgotrade.it/registrazione.php . Le visite sono organizzate in slot orari con partenza ogni ora e hanno una durata di circa 45-60 minuti, per consentire ai partecipanti di vivere appieno il percorso immersivo. L'iniziativa è rivolta a imprenditori, manager, professionisti, studenti e a tutti coloro che desiderano approfondire le dinamiche che stanno plasmando il futuro dell'economia globale.

Oggi oltre il 95% dei consumatori mondiali vive al di fuori dell'Italia: comprendere dove si sta spostando la crescita globale non è più solo un'opportunità per le imprese esportatrici, ma una condizione essenziale per continuare a competere.

- Foto ufficio stampa Dhl -

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