La polemica Eventi natalizi, "Gela nova": "Coinvolgere associazioni di categoria è doveroso"

"Le associazioni di categoria nascono anche per rappresentare le esigenze del territorio, promuovere iniziative e contribuire allo sviluppo economico e sociale della comunità", dice

Gela. Le dichiarazioni del presidente di Confcommercio, Carlo Cavaleri, in merito al mancato coinvolgimento delle associazioni di categoria nella programmazione delle manifestazioni natalizie "meritano una riflessione", secondo il segretario di "Gela nova" Vincenzo Cascino. "In un Comune in dissesto finanziario, con risorse economiche limitate, la disponibilità delle associazioni a collaborare dovrebbe rappresentare un’opportunità da cogliere e valorizzare. Il vero lusso, in una situazione di difficoltà economica, sarebbe proprio quello di rinunciare al contributo di chi si rende disponibile a collaborare attraverso idee, proposte, competenze e iniziative. Del resto, le associazioni di categoria nascono anche per rappresentare le esigenze del territorio, promuovere iniziative e contribuire allo sviluppo economico e sociale della comunità. Perché, dunque, non coinvolgerle nella programmazione delle festività natalizie? Il Natale dovrebbe rappresentare non soltanto un momento di festa per le famiglie, ma anche un’occasione per valorizzare il commercio locale, rivitalizzare il centro storico e sostenere chi quotidianamente investe e lavora nella nostra città. Come "Gela nova", chiediamo all’amministrazione comunale di chiarire quanto denunciato da Confcommercio e di avviare un confronto concreto con le associazioni di categoria. Il dissesto finanziario può limitare le risorse economiche di un’amministrazione, ma non dovrebbe certamente limitarne la capacità di ascoltare, condividere e collaborare", ha spiegato Cascino in una nota.