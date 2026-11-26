L'intervento "Eventi natalizi ancora in via di definizione", Morselli: "Nessuna esclusione, non condivido polemica"

"Fin dal suo insediamento, questa amministrazione si è contraddistinta per una costante apertura al dialogo e al confronto con tutte le componenti del tessuto sociale, economico e associativo", spiega

Gela. Sugli eventi natalizi, la cui programmazione è ancora in fase di definizione, "non c'è alcuna intenzione di escludere le associazioni di categoria dal confronto". L'assessore Romina Morselli ritorna sulle critiche mosse da Confcommercio, presieduta da Carlo Cavaleri, che ha riferito di manifestazioni definite unilateralmente dall'amministrazione comunale. "Leggo con una certa perplessità le dichiarazioni rilasciate in questi giorni da alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria in merito alla programmazione delle festività natalizie, dalle quali emerge una rappresentazione dell’operato dell’amministrazione comunale che ritengo non corrispondente alla realtà dei fatti. Fin dal suo insediamento, questa amministrazione si è contraddistinta per una costante apertura al dialogo e al confronto con tutte le componenti del tessuto sociale, economico e associativo della città. Quotidianamente - dice Morselli - il sindaco e gli assessori ricevono cittadini, associazioni, operatori economici e club service, promuovendo un continuo interscambio di idee, proposte e progettualità. Un metodo di lavoro consolidato, che ha consentito di sviluppare numerose iniziative attraverso percorsi di collaborazione e partecipazione. In riferimento alle dichiarazioni del presidente della delegazione gelese di Confcommercio, Carlo Cavaleri, ritengo doveroso precisare che la mia mancata partecipazione all’incontro richiamato è riconducibile a una circostanza molto semplice: non ho mai ricevuto alcun invito a parteciparvi. La richiesta di incontro era stata rivolta al collega assessore allo sviluppo economico, senza nessun coinvolgimento dell’assessore al turismo. Così come è stato richiesto un appuntamento al collega di Giunta, altrettanto si sarebbe potuto fare con la sottoscritta, che avrebbe certamente garantito la propria disponibilità. Appare, pertanto, singolare attribuire un significato alla mia assenza da un incontro al quale non sono mai stata invitata". L'assessore indica anche quanto fatto fino a oggi per programmare eventi natalizi destinati alla città e agli stessi esercenti. "Con le associazioni di categoria, peraltro, ci siamo incontrati più volte, anche su iniziativa della stessa amministrazione comunale, come avvenuto nel mese di luglio in occasione del confronto sulla destinazione delle risorse derivanti dall’imposta di soggiorno. In quelle sedi ho avuto modo di rappresentare chiaramente gli indirizzi, le priorità e gli obiettivi della nostra programmazione turistica, con particolare riferimento alle esigenze del tessuto commerciale cittadino. Ritengo, tuttavia, che il confronto non debba esaurirsi nella semplice occasione di un incontro, ma debba rappresentare un momento di elaborazione condivisa, nel quale ciascun interlocutore possa portare un proprio contributo di idee, una visione d’insieme, proposte concrete e iniziative da sviluppare nell’interesse della città. È proprio questo il valore aggiunto che le associazioni di categoria, in ragione della loro conoscenza delle dinamiche economiche del territorio, possono offrire all’amministrazione. In questi mesi, tutte le principali manifestazioni sono state programmate prestando particolare attenzione ai luoghi di maggiore interesse turistico, di aggregazione sociale e di concentrazione delle attività commerciali e della ristorazione, dal centro storico al lungomare, fino a Macchitella. Al centro storico, in particolare, abbiamo riservato e continuiamo a riservare grande attenzione, nella piena consapevolezza delle difficoltà che attraversa il suo tessuto commerciale. È proprio questa consapevolezza a orientare molte delle nostre scelte. La volontà di privilegiare manifestazioni all’aperto, anche durante il periodo invernale, quando sarebbe certamente più semplice organizzare spettacoli in luoghi chiusi, nasce dall’esigenza di animare le strade, favorire la frequentazione degli spazi urbani e creare opportunità per le attività economiche. Non è casuale - aggiunge - che già dal 17 novembre la città fosse impreziosita dalle installazioni luminose natalizie, con un anticipo significativo rispetto al passato. Non è casuale la scelta di valorizzare anche il lungomare attraverso l’installazione di un albero di Natale, così come non è casuale la decisione di inaugurare l’albero di piazza Umberto I sabato 28 novembre, proprio in concomitanza con il fine settimana del black friday". Per Morselli, le polemiche servono decisamente a poco. "Sono scelte precise, frutto di una programmazione orientata a rendere la città più accogliente, attrattiva e vivibile, anticipando l’atmosfera natalizia anche a beneficio delle attività commerciali. Non ci aspettiamo ringraziamenti per questo, perché riteniamo che sia nostro dovere. Ci saremmo aspettati, semmai, che tali scelte fossero lette nella loro effettiva finalità e costituissero il presupposto per sviluppare ulteriori iniziative condivise.

È opportuno, inoltre, precisare che le quattro Notti Bianche recentemente annunciate non costituiscono l’intero programma delle festività natalizie, ma rappresentano una specifica rassegna di eventi diffusi all’aperto. La programmazione complessiva è ancora in fase di ultimazione. In molte realtà italiane e siciliane, la realizzazione delle manifestazioni natalizie vede una partecipazione attiva, anche sotto il profilo economico e organizzativo, delle associazioni di categoria e degli stessi operatori commerciali. Questa amministrazione, ben consapevole delle difficoltà economiche delle nostre attività, ha cercato di sostenere autonomamente gli interventi di animazione e valorizzazione della città, senza gravare ulteriormente sugli esercenti. Siamo ancora nel mese di novembre - conclude - e vi è certamente spazio per un confronto costruttivo. Rinnovo, pertanto, la mia piena disponibilità a incontrare le associazioni di categoria, ad ascoltare le loro proposte, a condividere un quadro organico di idee e a valutare ulteriori iniziative, compatibilmente con le risorse disponibili. Le porte dell’assessorato al turismo sono sempre state aperte e continueranno a esserlo. Il dialogo, tuttavia, non può essere concepito come un percorso a senso unico: richiede reciprocità, spirito di collaborazione e capacità propositiva.

Piuttosto che alimentare polemiche su una programmazione non ancora conclusa, ritengo che sarebbe più utile impiegare il tempo e le energie a nostra disposizione per costruire insieme ulteriori opportunità per la città.

Da parte mia, la disponibilità non è mai mancata e non verrà certamente meno".