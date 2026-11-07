Educazione ambientale EsserCi, ambiente e creatività: due iniziative tra Gela e Niscemi

Il progetto promuove due iniziative tra Gela e Niscemi: un laboratorio sul fratino con Franco Sacchetti e un murales sulla fauna locale.

Gela - Due iniziative all'insegna dell'educazione ambientale e della creatività coinvolgeranno i ragazzi di Niscemi nell'ambito del progetto EsserCi, promosso da Arci Le Nuvole Gela e sostenuto dall'impresa sociale Con i Bambini. Le attività, curate dal Cea (Centro di Educazione Ambientale) di Niscemi, prende

Due iniziative all'insegna dell'educazione ambientale e della creatività coinvolgeranno i ragazzi di Gela e Niscemi nell'ambito del progetto EsserCi, promosso da Arci Le Nuvole Gela e sostenuto dall'impresa sociale Con i Bambini.

Le attività, curate dal Cea (Centro di Educazione Ambientale) di Niscemi, prenderanno il via martedì 10 novembre a Gela, nei locali del circolo Arci Le Nuvole, con un laboratorio dedicato al fumetto. A guidare i partecipanti sarà il fumettista Franco Sacchetti, che accompagnerà i ragazzi alla scoperta del fratino, piccolo uccello protetto che nidifica lungo le coste gelesi. L'iniziativa si svolge in collaborazione con gli operatori del progetto Alexandro, impegnato nella salvaguardia della specie.

Il 12 e 13 novembre, invece, sarà realizzato un murales nella scuola media Verga, con il coinvolgimento diretto degli studenti. A firmare l'opera saranno l'artista Giuliana Pulvirenti, che nel 2022 aveva già realizzato un murale dedicato ai rondoni nella scuola Don Milani di Gela, e Franco Sacchetti. Il tema scelto è quello della fauna che popola i territori interessati dalla frana di Niscemi, con l'obiettivo di stimolare nei ragazzi una riflessione sul rapporto tra ambiente, territorio e biodiversità.

Il progetto EsserCi, con Arci Le Nuvole Gela come ente capofila, nasce per rispondere alle fragilità sociali ed emotive dei minori nei territori di Gela, Niscemi e Mazzarino, attraverso una rete di presidi, sportelli di ascolto e laboratori esperienziali.