ERSU Festival, con la Scuola della Fotografia di Palermofoto dieci laboratori gratuiti per studenti universitari

Torna "La Scuola della Fotografia", il percorso gratuito promosso da Palermofoto ACSI Matteotti ASD-APS nell'ambito di ERSU Festival II Edizione

PALERMO (ITALPRESS) – Torna “La Scuola della Fotografia”, il percorso gratuito promosso da Palermofoto ACSI Matteotti ASD-APS nell’ambito di ERSU Festival II Edizione: il programma con cui l’ERSU sostiene iniziative artistiche e culturali per la comunità universitaria e che ha visto collocarsi al primo posto la scuola di fotografia. Si tratta di dieci laboratori teorico-pratici, una lezione ogni giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00, dal 14 gennaio al 18 marzo 2027, che accompagneranno dieci unità di studentesse e studenti di livello universitario in un percorso che va dalla tecnica fotografica al linguaggio visivo, fino a una mostra collettiva finale con inaugurazione nel mese di aprile 2027.

“Con ERSU Festival, l’ERSU ribadisce con convinzione il proprio ruolo di Ente al servizio delle studentesse e degli studenti: promuovere cultura, crescita e opportunità di partecipazione nella vita universitaria – dichiara il presidente ERSU, Giuseppe Giordano -. E questa iniziativa nasce per mettere al centro il talento e le competenze trasversali, offrendo un percorso gratuito e qualificato che unisce tecnica, linguaggio visivo e confronto creativo, rendendo anche la formazione artistica davvero accessibile. Ringrazio Palermofoto per la collaborazione e la partecipazione a Ersufestival: così si valorizzano competenze e sguardo critico, trasformando le idee in un’esperienza concreta che culminerà nella mostra finale in primavera 2027″.

Dieci incontri di due ore, quindi, tra lezioni e laboratori nella sala di posa e nella camera oscura dell’associazione. I temi: Come si crea un’immagine; Dipingere con la luce; Qual è la migliore macchina fotografica (per te?); Le istruzioni per l’uso; Come misurare la luce; Imparare le regole per trasgredirle; Aguzziamo la vista e impariamo a guardare meglio; Ottimizzare e conservare le fotografie digitali. Il percorso si chiuderà con una mostra collettiva delle opere dei partecipanti, con inaugurazione in aprile 2027, presso la sede di Palermofoto, nel capoluogo siciliano. Al termine i docenti premieranno le due fotografie più belle, una di una studentessa e una di uno studente, con in palio la partecipazione gratuita a un corso o workshop avanzato di Palermofoto.

La partecipazione è gratuita e va inoltrata la candidatura entro lunedì 14 dicembre, all’apposito link di iscrizione https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei2Imppjzy7RPN7RWdl8hP8G3 CJ5Y1maXs-7Ck54PeqPOczw/viewform. Possono candidarsi studentesse e studenti di Università di Palermo, LUMSA, Accademie di Belle Arti di Palermo e Trapani, Conservatori di musica di Palermo, Trapani, Ribera e Caltanissetta, UniCamillus (sede di Cefalù) e CIELS Palermo. Per i 10 posti, assegnati in base alla motivazione e alla disponibilità a frequentare l’intero percorso, è richiesto come requisito la disponibilità di una fotocamera reflex o mirrorless, mentre non è richiesta esperienza. Le candidature dovranno pervenire entro lunedì 14 dicembre 2026, attraverso il modulo online o il QR code della locandina. L’esito verrà comunicato via email entro venerdì 18 dicembre 2026.

Palermofoto ACSI Matteotti ASD-APS è un’associazione fotografica con sede a Palermo, in via Torquato Tasso 4. Organizza corsi, workshop, mostre e incontri sulla fotografia e ha portato i suoi autori ai Rencontres de la Photographie di Arles in Francia.

– foto ufficio stampa Ersu –

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