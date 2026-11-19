Rapporto difficile Era accusata di maltrattamenti a danno della figlia minorenne, cadono contestazioni: donna assolta

Un'analoga conclusione, dopo la disamina di ciò che è maturato durante il dibattimento, è stata formalizzata dalla procura

Gela. Al termine di una lunga istruttoria dibattimentale non sono maturati elementi a supporto delle pesanti accuse che venivano mosse a una donna quarantenne, ritenuta inizialmente responsabile di maltrattamenti a danno della figlia minorenne. E' stata pronunciata l'assoluzione dal collegio penale del tribunale. Un'analoga conclusione, dopo la disamina di ciò che è maturato durante il dibattimento, è stata formalizzata dalla procura, che ha appunto concluso per l'assoluzione della donna, che lavora in un'attività commerciale della città. Tra le altre contestazioni, le veniva addebitato il fatto di aver spesso impedito alla figlia di lasciare l'abitazione. Come sottolineato però dalla difesa, con l'avvocato Vittorio Giardino, in realtà le segnalazioni che partirono proprio dalla minorenne furono l'esito di un clima molto teso nei rapporti fra la madre e l'ex marito. Secondo la difesa, la ragazza, ancora minorenne, voleva vivere insieme al padre, nella sua abitazione, e per questo motivo avrebbe riferito di comportamenti anche violenti della madre, che invece, durante l'istruttoria, ha negato qualsiasi condotta anomala ai danni della figlia.