Elezioni regionali, Schifani “Fuori luogo parlare di candidature un anno prima”

Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del premio Innovation Island, a Palermo.

PALERMO (ITALPRESS) – “Mi sembra fuori luogo, a distanza di un anno dalla scadenza del mio mandato, parlare di candidature per l’elezione del presidente della Regione. A questo punto dovrei stupirmi come mai fra sei mesi non si cominci a parlare della candidatura del futuro presidente della Repubblica. Insomma, questo metodo mi sembra molto strano, anche perché non ha precedenti”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del premio Innovation Island, a Palermo.

– Foto di repertorio Regione Siciliana –

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