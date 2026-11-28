SERIE B MASCHILE Ecoplast Volley, arriva la prima gioia al PalaLivatino: 3-1 sul Giarratana

Vittoria pesante per l’Ecoplast Volley, che sale a nove punti in classifica dando continuità al successo di sabato scorso.

Gela. A una settimana di distanza dal primo trionfo in campionato sul campo del Papiro Fiumefreddo, l’Ecoplast Volley brinda al primo successo casalingo. Al cospetto del Giarratana i rossoneri non sbagliano: 3-1 il punteggio finale al termine di una gara entusiasmante. Avvio a senso unico e gelesi che festeggiano la prima vittoria di un primo set dopo averli persi tutti in questa prima fase del campionato. L’unica pecca è un terzo set preso sottogamba e portato a casa dagli ospiti, che allungano la gara senza riuscire, però, nell’intento di portarla al tie-break.

Vittoria pesante per l’Ecoplast Volley, che sale a nove punti in classifica dando continuità al successo di sabato scorso. Inizia, adesso, un nuovo campionato per i rossoneri, parsi ancor più convinti e in fiducia rispetto alle uscite precedenti.