Dopo mesi firma per la rete formativa in ospedale, specializzandi potranno svolgere attività nei reparti

Una proposta avanzata dagli azzurri e a più riprese indicata dall'amministrazione comunale, durante la lunga mobilitazione per il potenziamento della sanità cittadina

Gela. Dopo mesi di attesa, è arrivata la firma per l'attivazione della rete formativa all'ospedale Vittorio Emanuele, che permette, in collaborazione con l'Università di Catania, l'impiego nei reparti del nosocomio Vittorio Emanuele di specializzandi. Alcuni, sempre che arrivino in servizio, dovrebbero iniziare la loro attività, da novembre, quando completeranno il percorso di specializzazione. Il gruppo di Forza Italia fa sapere che la firma con l'ateneo etneo è arrivata. "Forza Italia aveva posto con determinazione la necessità di estendere la rete formativa universitaria ad altri reparti del nosocomio gelese, individuando nella collaborazione con l’Università di Catania uno strumento strategico per favorire la presenza di medici specializzandi, rafforzare le professionalità sanitarie e creare nuove opportunità per il reclutamento del personale medico. La sottoscrizione dell’accordo tra il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, Salvatore Ficarra, e il rettore dell’Università di Catania, Enrico Foti, rappresenta dunque un passaggio significativo nella direzione indicata durante quell’incontro istituzionale. L’intesa consentirà di ampliare le possibilità di svolgimento delle attività formative, dei tirocini e della formazione specialistica all’interno delle strutture ospedaliere della provincia, attraverso successivi atti attuativi. Per l’ospedale Vittorio Emanuele di Gela si tratta di un’opportunità concreta: l’inserimento di ulteriori strutture e reparti nella rete formativa universitaria può contribuire a rendere il presidio più attrattivo per i giovani medici e a creare condizioni favorevoli per il progressivo rafforzamento degli organici. Un obiettivo fondamentale per migliorare la qualità dei servizi sanitari e garantire risposte più adeguate alle esigenze di cura dei cittadini", fa sapere il segretario cittadino FI Vincenzo Cirignotta. Una proposta avanzata dagli azzurri e a più riprese indicata dall'amministrazione comunale, durante la lunga mobilitazione per il potenziamento della sanità cittadina. "Accogliamo con soddisfazione questo risultato perché dimostra quanto sia importante avanzare proposte concrete e portarle avanti attraverso il dialogo con le istituzioni competenti. La richiesta di ampliare la rete formativa dell’Università di Catania, avanzata dalla nostra delegazione nell’incontro del 6 agosto con l’assessore Caruso, trova oggi un primo e significativo riscontro nella sottoscrizione dell’accordo tra Asp e ateneo. La nostra linea è stata chiara fin dall’inizio: sul futuro della sanità gelese occorrono serietà, interlocuzione istituzionale e proposte capaci di incidere concretamente sull’organizzazione dei servizi. Non servono contrapposizioni fini a se stesse, ma un lavoro costante per individuare soluzioni efficaci. L’ampliamento della rete formativa costituisce un tassello importante, ma occorre proseguire affinché le opportunità offerte dall’accordo si traducano in un effettivo rafforzamento dei reparti e degli organici del Vittorio Emanuele. Forza Italia Gela continuerà a seguire con attenzione l’attuazione dell’intesa, affinché il percorso avviato produca risultati tangibili per l’ospedale e per l’intera comunità. Il nostro impegno resta quello di lavorare nelle sedi istituzionali, con spirito costruttivo e determinazione, per rafforzare la sanità gelese. Perché il diritto alla salute dei cittadini si tutela attraverso il confronto, la programmazione e la capacità di trasformare le proposte in interventi concreti", conclude Cirignotta.