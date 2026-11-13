Lavoro Sicilia, le donne studiano di più ma lavorano meno

Le donne sono più istruite, ma lavorano meno degli uomini. A Niscemi la Cgil presenta il primo rapporto sulla condizione femminile.

Nicsemi - In Sicilia, meno di una donna su tre lavora. Il divario con gli uomini supera i 25 punti percentuali. Eppure le donne sono più istruite, ma continuano ad avere meno opportunità di entrare nel mercato del lavoro e di raggiungere posizioni di responsabilità. Una disparità che frena non soltanto l'emancipazione femminile, ma anche lo sviluppo economico dell'isola.

È il quadro che emerge dal primo rapporto sulla condizione femminile in Sicilia, presentato a Niscemi nel corso di un convegno promosso dalla Cgil Sicilia in collaborazione con la Camera del lavoro di Caltanissetta. Il documento, curato da Giuseppe Napoli, già dirigente dell'Ufficio statistica della Regione Siciliana, analizza occupazione, precarietà, retribuzioni, carichi familiari e rappresentanza.

I numeri raccontano una condizione che non riguarda soltanto l'accesso al lavoro. In Sicilia il 75 per cento delle donne occupate part-time non ha scelto questa modalità, ma non è riuscita a trovare un impiego a tempo pieno. Pesano la precarietà e la carenza di servizi per l'infanzia e di infrastrutture capaci di sostenere la conciliazione tra vita familiare e professionale.

Un divario che si riflette anche nelle possibilità di carriera e nella valorizzazione delle competenze. La mancanza di opportunità per le donne rappresenta una perdita di risorse e professionalità per l'intero sistema produttivo regionale.

Per la Cgil servono politiche strutturali, capaci di intervenire sulle cause di questa esclusione. Le misure nazionali e regionali vengono giudicate insufficienti. Nel mirino anche l'azione del governo Schifani, accusato di non avere una visione organica sul tema.

Il rapporto indica dunque una questione che va oltre le pari opportunità: valorizzare il lavoro femminile significa investire sul futuro economico e sociale della Sicilia.