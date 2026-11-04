Le accuse Donna accusata del rogo dell'auto dell'ex marito, ha scelto il giudizio abbreviato

L'imputata sarà sentita nel corso della prossima udienza, a febbraio

Gela. Ha scelto il giudizio abbreviato, davanti al giudice Eva Nicastro, una donna cinquantaquattrenne accusata del rogo di una vettura, nella disponibilità del marito, dal quale è separata. Gli investigatori sono arrivati alla donna, difesa dal legale Angelo Greco, che aveva già patteggiato la pena per altri danneggiamenti sempre nei confronti dell'ex consorte e della nuova compagna. L'uomo, cinquantanovenne, si è costituito parte civile, per i danni subiti, assistito dal legale Salvo Macrì. L'imputata sarà sentita nel corso della prossima udienza, a febbraio.