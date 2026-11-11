Riequilibrio e ministero Dissesto, bilancio approvato: da decreto niente prescrizioni, "previsionale entro trenta giorni"

Anche questa mattina, dopo le verifiche di ieri, il primo cittadino ha avuto incontri ministeriali

Gela. Il decreto ministeriale che detterà i prossimi passi da muovere, in municipio, per chiudere il cerchio degli atti finanziari, successivi all'avvenuta approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato da parte della Cosfel ministeriale, verrà rilasciato nei prossimi giorni. "È alla firma del sottosegretario e ci verrà notificato tramite la prefettura di Caltanissetta, come prevede la normativa in materia", dice il sindaco Terenziano Di Stefano. Anche questa mattina, dopo le verifiche di ieri, il primo cittadino ha avuto incontri ministeriali. L'approvazione del bilancio riequilibrato da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, necessaria data la condizione di dissesto del municipio, apre una fase che inevitabilmente dovrà condurre al varo del successivo bilancio di previsione e dei consuntivi, sempre rispettando parametri e criteri dettati dal ministero dell'interno. "Ci sarà tanto da lavorare ma mi è stato comunicato che il decreto non prevede prescrizioni particolari", commenta inoltre Di Stefano. Gli uffici finanziari a Palazzo di Città e il gruppo che si è già occupato del bilancio stabilmente riequilibrato, coordinati proprio dal sindaco, non potranno mancare gli obiettivi che sono fissati dalla normativa in materia, così da intraprendere la via del superamento del dissesto in un triennio. "Entro trenta giorni dalla notifica del decreto bisognerà approvare il bilancio di previsione 2022-2024. Nei centoventi giorni invece i consuntivi", conclude il sindaco.