Direttiva di Schifani agli assessori per il 2027, priorità a risorse idriche e liste d’attesa

Sono questi alcuni degli obiettivi e delle priorità indicati dal presidente della Regione Siciliana

PALERMO (ITALPRESS) – Risorse idriche, liste d’attesa, maggiore peso delle procedure anticorruzione, tempistica dei pagamenti, pieno utilizzo dei fondi comunitari e raggiungimento dei target di spesa: sono questi alcuni degli obiettivi e delle priorità indicati dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nella direttiva di indirizzo per la programmazione strategica rivolta agli assessori regionali per il 2027.

Ogni esponente del governo regionale dovrà redigere la propria direttiva per l’anno prossimo, definendo obiettivi e priorità in coerenza con quanto indicato dal presidente. Schifani richiama “la necessità di migliorare la qualità della programmazione degli obiettivi”, definendone le caratteristiche, le azioni da declinare per raggiungerli, gli indicatori e i target da conseguire, e prevedendo strumenti di monitoraggio.

In particolare, il presidente insiste prioritariamente sulla crisi idrica che “continua a interessare il territorio siciliano“, nonostante “le molteplici soluzioni strutturali sin qui messe in atto per superare l’emergenza”, ed esige “l’implementazione di interventi urgenti e indifferibili e l’immediata definizione di strategie coordinate di medio-lungo periodo”. Altra priorità rimane la riduzione delle liste d’attesa in sanità: l’assessore alla Salute impartirà appositi indirizzi operativi e obiettivi performanti ai dipartimenti interni, affinché “esercitino un’incisiva e costante azione di impulso, coordinamento e monitoraggio nei confronti dei direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere nell’attuazione dei rispettivi Piani aziendali di governo delle liste di attesa (Pagla)”. Azioni che, per il presidente Schifani, devono avere “carattere di massima cogenza”.

Inoltre, il presidente ha indicato anche il pieno rispetto e il rafforzamento degli obblighi connessi all’attuazione delle misure per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, attività che avrà una “pesatura” pari a 15 punti nella valutazione del comportamento organizzativo dei dirigenti apicali.

Tra le altre, le indicazioni riguardano anche l’inserimento dei dati di spesa del Pnrr nel sistema ReGis, l’impiego dei fondi Fsc, il completamento degli adempimenti contabili “entro le scadenze perentorie” fissate dalla Ragioneria generale, il rispetto della tempistica dei pagamenti delle fatture commerciali, la segnalazione immediata di impedimenti che blocchino il sistema amministrativo-contabile e la definizione della ricognizione del patrimonio regionale, così da integrare il nuovo software entro il 30 luglio 2027.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).