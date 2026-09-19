Dighe al palo da anni, dem portano la vicenda in consiglio comunale

I dem portano la vicenda in consiglio comunale, con una mozione, prima firmataria il consigliere comunale Maria Grazia Fasciana

Gela. I tavoli e le riunioni istituzionali, con Regione e ministero, non sono mai mancati, anche di recente, ma le dighe del territorio rimangono al palo, come accade ormai da anni. I dem portano la vicenda in consiglio comunale, con una mozione, prima firmataria il consigliere comunale Maria Grazia Fasciana, attraverso la quale impegnano l'amministrazione comunale a interfacciarsi ulteriormente con le autorità competenti. “Le infrastrutture ci sono, ma occorre intervenire affinché possano essere pienamente utilizzate e svolgere la loro funzione. Con questa mozione chiediamo quindi all’amministrazione di farsi parte attiva nei confronti della Regione Siciliana, affinché vengano messi in campo tutti gli interventi necessari per superare gli ostacoli ancora esistenti e garantire agli agricoltori una risorsa fondamentale per poter lavorare e programmare il futuro. La crisi idrica non può essere affrontata con interventi emergenziali soltanto quando l’emergenza esplode. Servono attenzione, responsabilità e azioni concrete. Per questo porteremo la questione in Consiglio Comunale, con l’obiettivo di dare voce alle esigenze del comparto agricolo della Piana di Gela e sollecitare le istituzioni competenti ad assumere impegni concreti”, dice Fasciana.