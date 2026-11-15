L'iniziativa Diabete, prevenzione e cura: ieri municipio colorato di blu per la giornata mondiale

"Un'alleanza istituzionale e associativa che testimonia l'attenzione concreta del territorio verso una tematica sanitaria spesso silenziosa ma di vitale importanza", fanno sapere gli organizzatori

Gela. Nella serata di ieri, anche in città, lo sguardo è stato concentrato sulla prevenzione e sulla consapevolezza, in occasione della giornata mondiale per la cura del diabete. Palazzo di Città si è tinto di blu, il colore simbolo della lotta e della sensibilizzazione contro questa patologia cronica che colpisce milioni di persone. L'iniziativa, di forte impatto visivo, è il frutto della sinergia tra l'associazione "Diabetici Eschilo", l'associazione "Diabete Tre", l'assessore alla sanità Filippo Franzone e la commissione consiliare sanità (presenti il presidente Floriana Cascio e il vicepresidente Armando Irti). "Un'alleanza istituzionale e associativa che testimonia l'attenzione concreta del territorio verso una tematica sanitaria spesso silenziosa ma di vitale importanza", fanno sapere gli organizzatori.