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L'iniziativa

Diabete, prevenzione e cura: ieri municipio colorato di blu per la giornata mondiale

"Un'alleanza istituzionale e associativa che testimonia l'attenzione concreta del territorio verso una tematica sanitaria spesso silenziosa ma di vitale importanza", fanno sapere gli organizzatori

A cura di Redazione Redazione
15 novembre 2026 10:17
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Diabete, prevenzione e cura: ieri municipio colorato di blu per la giornata mondiale - I partecipanti all'iniziativa
I partecipanti all'iniziativa
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Gela. Nella serata di ieri, anche in città, lo sguardo è stato concentrato sulla prevenzione e sulla consapevolezza, in occasione della giornata mondiale per la cura del diabete. Palazzo di Città si è tinto di blu, il colore simbolo della lotta e della sensibilizzazione contro questa patologia cronica che colpisce milioni di persone. L'iniziativa, di forte impatto visivo, è il frutto della sinergia tra l'associazione "Diabetici Eschilo", l'associazione "Diabete Tre", l'assessore alla sanità Filippo Franzone e la commissione consiliare sanità (presenti il presidente Floriana Cascio e il vicepresidente Armando Irti). "Un'alleanza istituzionale e associativa che testimonia l'attenzione concreta del territorio verso una tematica sanitaria spesso silenziosa ma di vitale importanza", fanno sapere gli organizzatori.

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