Di Stefano e la sua amministrazione con gli agricoltori: "Battaglia di tutto il territorio"

Le richieste degli agricoltori fatte proprie dall'amministrazione comunale

Gela. L’amministrazione comunale esprime la propria vicinanza e solidarietà agli agricoltori che stanno portando avanti una battaglia "fondamentale per il futuro del nostro territorio e dell’intero comparto agricolo". "Caro carburante, costi di produzione insostenibili e prezzo del grano ai minimi termini stanno mettendo in ginocchio tante aziende agricole, famiglie e lavoratori che ogni giorno garantiscono cibo, lavoro e presidio del territorio. Non è più accettabile produrre sostenendo costi sempre più elevati e vedersi riconoscere prezzi che non garantiscono un reddito dignitoso. Per questo è necessario che il governo nazionale intervenga concretamente, attraverso. Riduzione del peso del caro carburante, con il rifinanziamento degli aiuti sul gasolio agricolo. Sostegno straordinario alla cerealicoltura, per tutelare le aziende colpite dalla crisi dei prezzi. Prezzi più trasparenti e remunerativi, con contratti di filiera che tengano conto dei costi di produzione e della qualità del grano. Misure a sostegno della liquidità delle imprese agricole, per consentire alle aziende di continuare a lavorare e programmare il futuro. Tutela del grano italiano e siciliano, con controlli efficaci sulle importazioni e valorizzazione delle nostre produzioni. L’agricoltura non è soltanto un settore economico: è identità, lavoro, tradizione e futuro. Per Gela e per la Sicilia rappresenta una risorsa strategica che non possiamo permetterci di perdere. L’amministrazione comunale di Gela è vicina agli agricoltori e sostiene la loro richiesta di interventi concreti, urgenti e strutturali. La loro battaglia è anche la battaglia del nostro territorio. Difendere chi coltiva la terra significa difendere le nostre comunità, la nostra economia e il futuro delle nuove generazioni. Senza agricoltura non c’è futuro. Gela è al fianco di chi lavora la terra", fanno sapere il sindaco Terenziano Di Stefano e la sua amministrazione.