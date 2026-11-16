Convergenze "Di Stefano dimostra serietà, ricandidatura fisiologica", Di Cristina: "Scelte? Le farò con il partito"

"Questo governo regionale verrà ricordato per gli orologi a pendolo e per le mancette - dice - alla città stiamo dando una visione diversa"

Gela. Nel tempo, il rapporto politico e amministrativo si è consolidato. Oggi, l'assessore dem Peppe Di Cristina è tra gli esponenti di giunta che guardano con convinzione sempre maggiore alla linea dettata, per la città, dal sindaco Terenziano Di Stefano. "Una cosa è certa - dice l'assessore - il sindaco Di Stefano dimostra assoluta serietà. Un esempio su tutti, il bilancio stabilmente riequilibrato. Fin dal primo momento, e non era scontato, ha voluto mantenere la delega finanziaria, che è tra le più difficili, soprattutto in un Comune in dissesto. È riuscito ad arrivare al sì ministeriale al bilancio riequilibrato e senza prescrizioni, a differenza di ciò che è stato deciso per altri Comuni siciliani. Tutto questo è avvenuto in tempi veramente molto stretti. Il bilancio è frutto del suo lavoro costante e del senso di responsabilità dimostrato dal consiglio comunale. Inoltre, ha strutturato un rapporto di serietà istituzionale con la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Uscire dal dissesto è essenziale e ci sono altri passaggi da superare. Il lavoro sarà rivolto in questa direzione". I dem, Di Cristina non lo nasconde affatto, così come Di Stefano, non lesinano critiche invece sul fronte della vertenza sanità, che l'amministrazione comunale ha messo in piedi in questi mesi. È evidente la distanza netta dal management Asp. "Se la direzione generale di Asp e quella sanitaria del "Vittorio Emanuele" ritengono di poter usare il dottor Gaetano Orlando come capro espiatorio di tutte le falle gestionali, sbagliano di grosso. Le responsabilità sono unicamente del management mentre i pochi medici e il personale sanitario, soprattutto al pronto soccorso, fanno un lavoro encomiabile in condizioni estreme. In quasi dieci anni di governo regionale di centrodestra - aggiunge l'assessore - il nostro ospedale ha fatto passi indietro continui e questo è dovuto alle scelte di un centrodestra che esprime l'attuale management Asp. Siamo pronti a un confronto in ogni sede. Non è solo il pronto soccorso a essere in difficoltà. Le carenze sono in quasi tutti i reparti e questo è gravissimo". La convergenza sui temi con il sindaco Di Stefano è più che chiara. I dem e il primo cittadino, alla testa di una rete civica, salvo sorprese, si ritroveranno sullo stesso fronte pure il prossimo anno, alle urne per le regionali e per le politiche. "Come dirigente nazionale e regionale del Pd - sottolinea Di Cristina - in ogni sede utile sto sostenendo che bisogna lavorare a un'alternativa vera. Lo ha fatto il segretario regionale uscente Anthony Barbagallo e lo sta facendo il nuovo vertice, attraverso Giuseppe Provenzano. Questo governo regionale verrà ricordato per gli orologi a pendolo e per le mancette". Chiara l'allusione alle inchieste giudiziarie che hanno progressivamente scosso il centrodestra regionale, senza dimenticare quello del territorio locale. Di Cristina e i dem, invece, sembrano avere pochi dubbi sulla pianificazione a lungo termine per la città. "Personalmente, ritengo che la ricandidatura del sindaco Di Stefano, per un secondo mandato, sia fisiologica. Nonostante le mille difficoltà, stiamo costruendo una visione diversa, culturale, turistica, per i giovani e lo sport. Non dimentichiamo - continua il dirigente dem - le tante aziende che operano sul territorio e che sovente diversificano. Abbiamo ottenuto un finanziamento da un milione di euro per riqualificare il PalaCossiga, completeremo lo stadio "Presti", abbiamo inviato richieste per sistemi di climatizzazione in tutte le scuole comunali, stiamo partecipando a un bando per rifunzionalizzare il centro Don Puglisi e siamo a buon punto, finalmente, per la pista di atletica". L'assessore, infine, non si sbilancia rispetto a ciò che potrà riguardarlo, anche nelle dinamiche della giunta comunale. "Le decisioni sulla giunta? È giusto che sia il sindaco a prenderle - conclude - come ha già riferito, sta dando priorità alle tante impellenze amministrative che riguardano la città. Per quanto mi riguarda, ogni decisione sarà concordata con il partito e verrà riferita al sindaco". Quello di Di Cristina, non da ora, è uno dei nomi che si fanno per una possibile candidatura (rimangono aperte le strade per regionali o politiche), alle urne del prossimo anno.