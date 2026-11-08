Alleanza Di Stefano allontana dubbi e conferma: "Nessun botta e risposta su sanità, il resto è normale dialettica"

Il sindaco non pare per nulla preoccupato dal bailamme maturato proprio al termine dell'iniziativa Mpa

Gela. Già durante il suo intervento, nel corso dell'incontro organizzato dal gruppo locale Mpa, il sindaco Terenziano Di Stefano ha sgomberato il campo da eventuali fraintendimenti, magari rafforzati dalle sue richieste, rivolte anche agli autonomisti, di avere un supporto maggiore. La coalizione attuale, che è poi quella costruita per le amministrative di due anni fa, non cambierà nonostante "c'è chi spesso vorrebbe metterci in difficoltà", ha detto il primo cittadino. Una considerazione resa pubblica durante l'incontro di venerdì, in presenza pure dal leader Mpa Raffaele Lombardo, che due anni fa diede il via libera ai suoi per sostenere l'attuale sindaco, senza invece aderire a quella che sembrava la coalizione politicamente “naturale”, ovvero l'alleanza di centrodestra. Allo stesso modo, il sindaco non pare per nulla preoccupato dal bailamme maturato proprio al termine dell'iniziativa Mpa, in seguito ad alcune parole pronunciate dal coordinatore provinciale Rosario Caci, critico verso quelle che ha considerato degenerazioni della vertenza sanità, compreso un presidio prolungatosi, secondo l'autonomista, più del dovuto, soprattutto dopo gli impegni assunti dal governo regionale. “Non c'è nessun botta e risposta sulla sanità con Caci – sottolinea il sindaco – la mia è stata una semplice precisazione sul tema. Era doverosa”. Il capo dell'amministrazione pare voler spegnere qualsiasi fuoco interno. “Per il resto, è pura dialettica politica”, precisa. Quindi, niente che possa mettere in discussione gli assetti attuali, dato peraltro che Di Stefano aveva spiegato, in precedenza, che non ci saranno mutamenti in una fase che invece dovrà portare a finalizzare il lavoro sugli atti finanziari che completeranno il cerchio dopo il sì ministeriale al bilancio stabilmente riequilibrato, obiettivo essenziale per un progetto amministrativo che mira a superare il dissesto prima del quinquennio, nonostante le tante difficoltà di personale e strutturali, a Palazzo di Città. Gli autonomisti così come il resto della coalizione non pare debbano temere nulla. Lombardo, durante la kermesse di venerdì, ha a sua volta fatto intendere che un progetto come quello locale potrà essere supportato pure quando Di Stefano sarà di nuovo “messo alla prova dagli elettori”.